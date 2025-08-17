David i Valentina u maloj radionici stvaraju prava remek-djela. Od starih strojeva rade prelijepe mopede
MLADI PAR MAJSTORA PLUS+
Kralj i kraljica restauracije: Starim mopedima Valentina i David daruju novu dušu...
David Pojer (26) iz Cerovca kraj Požege vrsni je restaurator starih motocikala i mopeda, posebno onih koje je u prošlom stoljeću proizvodio Tomos iz Kopra u Sloveniji. Prije pet godina pisali smo o Davidu. Ponovo smo ga posjetili da vidimo što se od tada promijenilo. I zaista puno toga, restauracija je unaprijeđena, došli su novi strojevi, neophodni da se zahtjevni posao uradi što kvalitetnije. No najveća novina je to što je njegova djevojka Valentina, za koju je prije pet godina rekao da ga podražava u onom što radi, sad njegova radna partnerica.
