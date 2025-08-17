Obavijesti

MLADI PAR MAJSTORA PLUS+

Kralj i kraljica restauracije: Starim mopedima Valentina i David daruju novu dušu...

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 2 min
Kralj i kraljica restauracije: Starim mopedima Valentina i David daruju novu dušu...

David i Valentina u maloj radionici stvaraju prava remek-djela. Od starih strojeva rade prelijepe mopede

David Pojer (26) iz Cerovca kraj Požege vrsni je restaurator starih motocikala i mopeda, posebno onih koje je u prošlom stoljeću proizvodio Tomos iz Kopra u Sloveniji. Prije pet godina pisali smo o Davidu. Ponovo smo ga posjetili da vidimo što se od tada promijenilo. I zaista puno toga, restauracija je unaprijeđena, došli su novi strojevi, neophodni da se zahtjevni posao uradi što kvalitetnije. No najveća novina je to što je njegova djevojka Valentina, za koju je prije pet godina rekao da ga podražava u onom što radi, sad njegova radna partnerica.

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
REPOVI IZ SINJA...

Prodao je pive za milju eura na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Ugostiteljska tvrtka Lioness Top Events Crew kojoj je na čelu Brane Rajič branili su osoblju na Thompsonovom sinjskom koncertu uzimanje bakšiša dok su radili gladni i žedni
VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!
STIGLO NEVRIJEME

VIDEO Oluja pogodila Slavoniju: Odjedanput je počeo padati led!

Za svaku regiju označen je žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok riječka regija dodatno ima i narančasti alarm zbog toplinskog udara
STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom
PROGNOZA

STIŽE NEVRIJEME Jaka oluja mogla bi razbiti toplinski val! Cijela zemlja je pod alarmom

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u unutrašnjosti te jakom burom na Jadranu. Temperature niže na kopnu, dok će na moru biti vruće.

