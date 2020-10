'Kraljica' je na slobodi: Rimac se u HDZ-u najviše zbližila sa Žalac, zajedno su feštale

Proslave rođendana u mondenim zagrebačkim restoranima, modne revije i druženja bili su sastavnica života Josipe Rimac. S najodanijim prijateljicama živjela je život kakav se može samo poželjeti

<p>Proslave rođendana u mondenim zagrebačkim restoranima, koncerti klapa, modne revije i popodnevna druženja u centru grada bili su sastavnica života <strong>Josipe Rimac </strong>u Zagrebu. S najodanijim prijateljicama živjela je život kakav se može samo poželjeti. </p><h2>Pogledajte video: Rimac izašla iz Remetinca</h2><p>Tako barem govore oni koji su svjedočili usponu i padu bivše kninske kraljice. Uvijek neposredna, nimalo umišljena, ugodna i galantna bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave brzo i lako je sklapala prijateljstva sa ženama.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="719316"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="719316" model="content.article" modelid="719316" pk="719316" render="server" src="" title="Kome će se Josipa Rimac sada 'krvi napiti'? Najmanje HDZ-u" width="100%"></x-inline></span></h2><p>S <strong>Gabrijelom Žalac</strong>, govori nam naš sugovornik, kliknula je na prvu. Iako su na kraju imale druge mentore, Gabrijela <strong>Andreja Plenković</strong>a, a Rimac <strong>Milijana Brkića</strong>, to ih nije nimalo razdvajalo jer su imale dobre odnose s <strong>Tomislavom Čuljkom</strong>, utjecajnim slavonskim HDZ-ovcem.</p><p>Štoviše, tako su jedna i druga imale ulaz i zaštitu u suprotnom taboru, no čini se da je od toga više koristi imala Rimac. </p><p>Naime, ona se u vrijeme kad kreće intenzivnije prijateljstvo sa Žalac nalazi u nemilosti premijera Andreja Plenkovića, nije na listi za Sabor, a nakon toga gubi izbore za gradonačelnicu u Kninu.</p><p>Plenkoviću se očito nije sviđalo što je Josipa Rimac bila ostavština Karamarkove i Vasine vladavine. Do tada samo gradonačelnica,<strong> Tomislav Karamarko</strong> joj na nagovor Milijana Brkića daje priliku da se politički više profilira tako da bude direktorica HDZ-ove kampanje 2015. godine. Obećano joj je da bi trebala biti ministrica u budućoj vladi, i to ministrica uprave. </p><p>No karte su se drugačije podijelile i Most koji je odlučivao o novom mandataru stavio je veto na ime Josipe Rimac zbog afera koje su se povlačile za njezinim imenom.</p><p>No ni Karamarko ne uspijeva postati premijer, a nakon samo pola godine ruši svoju vladu. Dolazi Plenković koji, za razliku od Žalac, nije kliknuo s Rimac. Ipak, odlučeno je da 2017. godine postane državna tajnica u Ministarstvu uprave, koje je tad vodio<strong> Lovro Kuščević.</strong></p><p>- U to vrijeme govorilo se da Rimac preko Žalac kontrolira kako diše Plenković i da joj je ona bila svojevrsna zaštita. U to vrijeme Rimac, ali i tadašnja državna tajnica Sanja Putica uživaju ugled i gdje god dođu u HDZ-u privlače pozornost. Pa tko ne bi gledao, mlade su, lijepe i uspješne - govori nam naš sugovornik iz HDZ-a. </p><p>Što se tiče bivše ministrice Gabrijele Žalac, koja je smijenjena s mjesta ministrice regionalnog razvoja i EU fondova zbog, između ostalog, afere Mercedes, ona je u jednom trenutku postala Plenkovićeva miljenica.</p><p>On ju je izvukao iz Slavonije i ponudio joj ministarsku funkciju. Dolaskom u Zagreb počinje intenzivnije prijateljstvo s Rimac. Ručkovi, večere, ali i šopinzi u outletu blizu Trsta bili su sve češći. Josipa Rimac je držala leđa Žalac, a Žalac njoj. </p><p>Nakon što je izbila afera Mercedes, jer je Josip Stojanović Jolly dao na leasing obitelji Žalac atraktivni Mercedes, spominjalo se u kuloarima da je upravo Josipa Rimac bila spona između šibenskog poduzetnika i Žalac.</p><p>- Gabrijela je bila uključena i u obitelj Rimac, s četiri Josipine sestre znala je izaći na koncerte, zafeštati - govori nam naš sugovornik. </p><p>Što se tiče političkih mentora Josipe Rimac, prvi je bio Ivo Sanader, koji ju je i predložio za kandidatkinju HDZ-a za gradonačelnicu Knina iako je imala samo 25 godina. Tad je bila prava zvijezda stranke, osobito 5. kolovoza, kad bi se stranačka vrhuška okupila na proslavi Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti u Kninu.</p><p>No nakon što je pao Sanader, Jadranka Kosor ne vidi u Rimac neki potencijal. Bivša premijerka mladu gradonačelnicu nije “gotivila” pa ju je izopćila iz stranačkih strategija. </p><p>Rimčeva joj se zamjerila još dok je bila ministrica branitelja jer je nije doživljavala. Kap koja je prelila čašu, govorilo se tad u HDZ-u, jest jedan ručak. Prilikom jedne gradske proslave na kojoj su sudjelovali Jadranka Kosor i Milan Bandić, gradonačelnica je umjesto stranačke kolegice za ručak izabrala Bandićevo društvo. Navodno je nakon toga Kosor udarila na Rimčeve političke ambicije, a koliko je udarac bio snažan govori i činjenica da se njezino ime nije našlo na listi kandidata HDZ-a u IX. izbornoj jedinici. </p><p>Zbog javne naklonosti novog stranačkog šefa, bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor vratila joj je, pisalo se, poštom broš koji je od nje dobila. Isti taj broš Josipa Rimac nosila je na dan stranačkih izbora. No s dolaskom Tomislava Karamarka to se mijenja. On je postavlja u Predsjedništvo HDZ-a, postaje direktorica kampanje na parlamentarnim izborima 2015. godine, a na listi je za Sabor. Navodno joj je obećano i ministarsko mjesto. </p><p>Samo dan nakon parlamentarnih izbora 2015. godine oslobođena je svih tadašnjih optužbi DORH-a zbog sumnje da je tijekom stolovanja u gradonačelničkoj fotelji u Kninu oštetila Grad za više od pola milijuna kuna i ilegalno se domogla stana. Pred pravosudnim progonima pokušala se skloniti u Sabor, u kojemu je zamijenila Antu Jerolimova. Nije naišla na razumijevanje, Mandatno-imunitetno povjerenstvo jednoglasno joj je ukinulo imunitet. </p><p>Zbog nedostavljanja imovinske kartice na vrijeme, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa kaznilo ju je s 4000 kuna. Nakon neslavnog završetka Karamarkove ere u HDZ-u i dolaska Andreja Plenkovića na čelo stranke, govorilo se da je Josipa Rimac pala u nemilost. Zamjerali su joj da je loše vodila kampanju, potrošila previše novca i da nije uspjela u izvršenju zadatka koji joj je povjeren. Nije bila na listi na ponovljenim parlamentarnim izborima. </p><p>Mediji i dio članstva stranke opisivali su je “generatorom pogodovanja i malverzacije”, a tek su malobrojni dignuli glas u obranu dojučerašnje stranačke zvijezde.</p><p>“Ne odlazim iz HDZ-a, neću nikad”, izjavljivala je tad na upite o mogućim političkim angažmanima u drugim strankama. I nije otišla, a sad su je izbacili iz stranke u koju se učlanila sa samo 16 godina. Njezin kapacitet prvi je uvidio Ante Kulušić, bivši saborski zastupnik i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a. </p><p>Lojalan svim šefovima HDZ-a, Kulušić daje prve političke savjete mladoj Kninjanki, koja već s 25 godina postaje gradonačelnica.</p><p>Spona Josipe Rimac sa šibensko-kninskim HDZ-om je svakako i Branka Martinčev, gradonačelnica Vodica, gdje Josipa Rimac ima vikendicu. Branka Juričev-Martinčev u imovinskoj kartici prijavila je oko 10,4 milijuna kuna vrijednosti u nekretninama u vlasništvu obitelji.</p><p>- Branka i Josipa su dugogodišnje prijateljice, ali i rivalke. Siguran sam da jedna o drugoj sve znaju. Poveznica im je i Nediljko Dujić, predsjednik skupštine Šibensko-kninske županije, koji je, kako se govori u kuloarima, trebao postati šef Hrvatskih šuma nakon izbora - govori nam sugovornik dobro upoznat odnosima u HDZ-u toga kraja.</p><p>Josipa Rimac, govore nam ljudi koji je poznaju, ne odriče se svojih prijatelja. Slično tome izjavila je nakon što su je pitali o odanosti prema bivšem stranačkom šefu Karamarku, kad je rekla da nikad u životu nije bila jedna od onih koji su ostavljali prijatelje. </p><p>“I Tomislava Karamarka i mnoge koji danas nisu u vrhu HDZ-a, a neki više nisu ni članovi stranke. Kao što uostalom nisam birala prijatelje zbog stjecanja pozicija i funkcija”, izjavila je svojedobno Rimac. </p><p> Josipa Rimac voli se lijepo odjenuti, a s hrvatskim dizajnerima sklapa i prijateljstva. </p><p>Tako je, osim s Aleksandrom Dojčinović, prijateljica i sa splitskom dizajnericom Monikom Sablić. One su se zajedno pojavile na otvorenju splitskog hotela Park, a jedno vrijeme Rimac je nosila njezine kombinezone i košulje. </p><p>- Josipa voli lijepo izgledati, a ono što mi je ostalo u sjećanju jest da uvijek nosi jedan te isti parfem jer je alergična na ostale - govori sugovornik iz HDZ-a. </p><p>Što se tiče Ane Marije Radić, bivše ravnateljice za područja posebne državne skrbi, koja je nepravomoćno osuđena zbog toga što je Josipinu suprugu, Danijelu Rimcu, dodijelila državni stan na koji nije imao pravo, njoj Josipa navodno plaća odvjetnika. To se govori u HDZ-u. U svojim mandatima Rimac je, tvrdili su sugrađani, vladala raskošno. </p><p>Ona je, kažu u Kninu, bila Bog i batina. Prije nego što je postala gradonačelnica bila je na čelu lokalnog Crvenog križa, a zamijenila ju je sestra. Knin je, u njezinu mandatu, dobio Opću bolnicu odvajanjem od šibenske pa je Šibensko-kninska županija postala jedna od rijetkih u Hrvatskoj s dvjema općim bolnicama. </p><p>Da se Josipa voli zabaviti govori video na kojemu uz turbofolk hitove “okida” na stihove pjesmuljka “Čik, čik pogodi”. Riječ je o proslavi nakon što je osvojila treći mandat i nakon što je Karamarko postavlja u predsjedništvo stranke, čime postaje najmoćnija HDZ-ovka u srednjoj Dalmaciji. Povezanost s Karamarkom, kako govore HDZ-ovci, nije samo bila stranačka, nego i lokalna. </p><p>Naime, priča se da ju je bivši šef HDZ-a “gotivio” jer je ona, kao i njegova majka, iz Knina.</p><p>- To je bila jaka poveznica. Karamarko drži do takvih veza, baš kao što drži i do očeva kraja oko Zadra - govori nam sugovornik. </p><p>Osim Karamarka i Brkića, važan utjecaj na nju ima i Dragan Čović, šef HDZ-a BiH. Navodno su dugogodišnji prijatelji, a priča se da je on svojim autoritetom utjecao na vrh stranke da Rimac postane državna tajnica u Ministarstvu uprave. Navodno je sličan projekt s vjetroelektranama planiran i u BiH.</p>