PROŠIRIO SE NA SKLADIŠTE

Kratki spoj na klimi izazvao požar u Baranji, poginula žena

Piše HINA,
Požar je buknuo u utorak oko 7,20 sati i proširio se na susjednu kuću, a ugasili su ga pripadnici osječke Javne vatrogasne postrojbe te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje i Čeminac.

Kratki spoj električnog vodiča klimatizacijskog uređaja uzrok je jučerašnjeg požara obiteljske kuće u baranjskom mjestu Bilju, u kojem je smrtno stradala 95-godišnjakinja, a još je jedna osoba ozlijeđena, izvijestila je policija u srijedu nakon očevida.

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio uslijed kratkog spoja električnog vodiča klima uređaja, nakon čega se proširio na skladište trgovine i krovište dvorišnih prostorija.

Vatra se potom proširila i na ostatak obiteljske kuće u kojoj se nalazila 95-godišnjakinja koja je umrla uslijed gušenja dimom dok je u požaru 70-godišnjak ozlijeđen opeklinama.

U požaru su oštećeni krovište, prozori te fasada na susjednoj kući, u vlasništvu 56-godišnjakinje, dok su dvorištu oštećena ljuljačka i trampolin, napominju u policiji.

