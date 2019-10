Kravlju je glavu okačio o vrata Općine: 'Nema drugog načina!'

Kaže da je kravlja glava koju je ostavio općinarima pred vrata jako zaudarala i bila puna crva. Nije on, međutim, htio mafijaški zaprijetiti kako se to na 'kumovski' način radi s konjskom glavom.

Božo Šuša htio je ukazati na problem ilegalnog i opasnog bacanja klaoničkog otpada u prirodu 'na divlje'. Dobio je prekršajnu prijavu za narušavanje javnog reda i mira. Kako uz stavke o tučnjavi, vikanju i vrijeđanju moralnih osjećaja građana, nema stavke o 'donošenju kravlje glave pred općinu', policajci su mu prekršaj zaveli pod 'narušavanje javnog reda i mira na drugi način'.

- Nisu znali kako da me prijave pa su se konzultirali s DORH-om - smije se Šuša te dodaje da se već godinama bori protiv bacanja smeća u prirodu, štoviše u zaštićene dijelove prirode. Kazna koju će mu naplatiti, kaže, nije mu važna kao što mu je važno da se problem riješi.

Foto: Božo Šuša

- Netko posljednjih 10-ak dana baca klaonički otpad kod Čučeva uz cestu do ulaza u Nacionalni park Krku. Tuda moraju proći svi turisti koji ulaze u park na taj ulaz. To zaudara sve do moje kuće koja je kilometar dalje! A blizu nepodnošljivo se ne može prići, dođe čovjeku da padne u nesvijest od smrada, okrene se želudac. Ja sam sebi improvizirao jednu masku da mogu prići bliže i slikati to.

Nakon par dana to zvijeri razvuku i raskomadaju, a kiše na ovom kraškom terenu, mogu tu zarazu odnijeti u vodotoke i izazvati oboljenja. Najgore je što rendžeri nacionalnog parka tuda svakodnevno prolaze kao da to nije njihov posao, jer nije u granicama parka. Ali Čučevo je zaštićena eko zona u kojoj se nalazi i utvrda Trošenj koja je bila u vlasništvu plemićke obitelji Šubića, koja privlači brojne posjetitelje, kao i znatiželjnike koji dolaze vidjeti gdje će biti izgrađen viseći most za pješake preko Krke, treći na svijetu po duljini.

Ali, na stranu i naš ugled kod stranaca, klaonički otpad ne smije se bacati u prirodu, to je opasno i ilegalno, ali nitko se neće pobrinuti da se to ukloni i više ne događa! Na tom mjestu smeće bacaju već 20 godina, protiv čega se borim, ali sad se pojavio i opasan klaonički otpad - kaže Šuša te tvrdi da je obijao vrata raznih institucija te da su ga samo slali od vrata do vrata dok na koncu nije taj klaonički otpad krenuo nositi pred vrata Općine.

Foto: Božo Šuša

- Ni tada se ništa nije promijenilo, samo su me prijavili. Bio sam prvo na sanitarnoj inspekciji pa su mi rekli da oni nisu nadležni za to. Obavijestio sam ministarstvo za zaštitu okoliša, kažu da nisu nadležni. Općinski komunalci kažu da nisu ni oni. Razgovarao sam s upravom NP Krka, ništa od toga. Na koncu sam završio u Veterinarskoj stanici u Kninu, gdje su mi rekli da to moram prijaviti komunalnom redaru te da će Općina platiti specijaliziranoj firmi da to ukloni. Međutim, oni to ne žele pa im eto kravlje glave, nek malo i njima smrdi - kaže Šuša.

Kaže da otada svakodnevno odnese bar nešto od klaoničkog otpada pred Općinu.

Poslali smo upit Općini Kistanje, ali i nas su izignorirali. Pitali smo u šibenskoj policiji za prijavu, no Marica Kosor, glasnogovornica, pozvala se na zaštitu osobnih podataka prekršitelja, koji nam je sam poslao presliku prekršajne prijave.