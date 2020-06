Kreće energetska obnova kuća, osigurali su 203 milijuna kuna

Građanima će se do 60 posto novčanih sredstava sufinancirati povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije energetski učinkovitijom...

<p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u četvrtak je krenuo s dugoočekivanim nastavkom programa energetske obnove obiteljskih kuća, za što je u ovoj godini osigurao 203 milijuna kuna, priopćio je Fond.</p><p>"Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja objavljen je danas, no sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna jer smo građanima željeli ostaviti dovoljno vremena za pripremu planiranih projekata i potrebne dokumentacije", ističe direktor Fonda Siniša Kukić.</p><p>Naglašava da programom žele potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, a što će smanjiti količinu potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati kvalitetu boravka u prostoru.</p><p>Građanima će se do 60 posto novčanih sredstava sufinancirati povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije energetski učinkovitijom te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije.</p><p>Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih novčanih sredstava.</p><p>Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju više od 50 posto površine namijenjene stanovanju, do tri stambene jedinice ili kvadraturu do 600 četvornih metara. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna.</p><p>Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće imaju energetski razred C ili niže. Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-prijave na javne pozive Fonda.</p><p>"Svjesni smo da će ovaj način prijave za dio građana predstavljati izazov. Upravo zato smo osigurali energetske certifikatore koji će građanima pomoći u ispunjavanju obrasca i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu. Za tu uslugu ćemo korisnicima odobriti trošak i do 500 kuna", objasnio je direktor Fonda, uz napomenu da će trošak biti prihvatljiv samo za korisnike kojima sufinanciranje bude odobreno i koji provedu obnovu. </p><p>Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu Javnog poziva.</p><p>Fond je objavio i Javni poziv za financiranje energetske obnove kuća socijalno ugroženih građana, vrijedan 32 milijuna kuna. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u izmjenama programa koje je u svibnju, na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, prihvatila Vlada RH, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Usluge certifikatora i trošak energetske obnove će ovim građanima biti u potpunosti podmireni iz Fonda.</p><p> </p>