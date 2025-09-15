Obavijesti

EVO KAKO ĆE IZGLEDATI

Kreće izgradnja Specijalne onkološke bolnice Medikol

Piše HINA,
Foto: Medikol

Bolnica se gradi u tri faze na prostoru od 55 tisuća četvornih metara

Obilježen je početak radova na izgradnji Specijalne onkološke bolnice Medicinski centar Medikol, priopćila je u ponedjeljak Medikol Grupa, navodeći da u projekt ulaže 106 milijuna eura, a donijet će pacijentima potpuno novu razinu onkološke skrbi.

Izgradnjom tog centra, kažu, Hrvatska dobiva najveću privatnu specijalnu onkološku bolnicu u regiji, koja će uz kapacitete javnog sustava osigurati bržu i kvalitetniju dostupnost liječenja, s ciljem smanjenja smrtnosti od raka i podizanja kvalitete života oboljelih.

Foto: Medikol

Napominju da je Vlada 2023. dodijelila projektu status strateškog investicijskog projekta jer predstavlja ključan iskorak u povećanju kapaciteta za liječenje onkoloških bolesnika.

Bolnica se gradi u tri faze na prostoru od 55 tisuća četvornih metara.

U prvoj fazi, koja završava do kraja 2026. godine, izgradit će se radioterapijski centar, odjeli nuklearne medicine, radiologije i poliklinički dio te će se zaposliti više od 130 djelatnika.

Foto: Slaven Branislav Babic/Boss Productions

Već početkom 2027. bolnica planira primiti prve pacijente, a završetkom cijelog projekta Medicinski centar Medikol zapošljavati će 562 djelatnika.

Predsjednik Uprave Medikol Grupe Ivan Rajković i ravnateljica Poliklinike Medikol Ivanka Trastenjak-Rajković potpisali su 'Povelju za budućnost' i zajedno pohranili simbolične predmete, uključujući ključ prvog PET/CT uređaja u vremensku kapsulu koja će biti otvarana tek 2075.

Foto: Slaven Branislav Babic/Boss Productions

"U ovaj projekt ulažemo 106 milijuna eura, a po završetku bolnica će zapošljavati više od 560 osoba. Status strateške važnosti koji nam je dala Vlada potvrđuje da je riječ o projektu od nacionalnog interesa. Svaki euro uložen u ovaj centar ostaje u Hrvatskoj - na dobrobit naših pacijenata, našeg zdravstva i gospodarstva", naglasio je Rajković.

Pacijentima će se, ističu omogućiti jedinstvena i sveobuhvatna skrb na jednom mjestu - od dolaska u ustanovu do konačne dijagnoze u roku od dva tjedna, od dijagnoze do početka liječenja u roku od dva dana, a za palijativnu radioterapiju liječenje će biti dostupno u jednom danu.

Foto: Slaven Branislav Babic/Boss Productions

Izaslanik premijera i državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić rekao je da Ministarstvo pozdravlja svaku investiciju u hrvatski zdravstveni sustav, a taj centar ne doživljavaju kao konkurenciju već kao vrijedan doprinos unaprijeđenju kvalitete zdravstvene skrbi.

Smatraju, dodao je, da sinergija javnog i privatnog sektora, uz jasno definirane odnose i transparentnost, može pridonijeti daljnjem jačanju zdravstvenog sustava te osigurati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za hrvatske građane.

Foto: Slaven Branislav Babic/Boss Productions

Za realizaciju prve faze osigurano je 106 milijuna eura - kombinacijom vlastitih sredstava Medikol Grupe i bankarskog projektnog financiranja, kažu u Medikol grupi.

