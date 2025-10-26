Obavijesti

News

UBOJSTVO ŠOKIRALO SLOVENIJU

Kreće nadzor nad policijom u Novom Mestu. Cilj istrage: Je li se tragedija mogla izbjeći?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Kreće nadzor nad policijom u Novom Mestu. Cilj istrage: Je li se tragedija mogla izbjeći?
Foto: Wikimedia/Iswoar

Budući da je potrebno provjeriti sve okolnosti u slučaju ovakvih tragičnih događaja, a prije svega spriječiti da se nešto slično ponovi u budućnosti, generalni direktor policije naložio je stručni nadzor nad radom Policijske uprave Novo mesto

U noći s petka na subotu u Novom Mestu dogodio se tragičan incident koji je šokirao slovensku javnost. Oko 2:30 sati ujutro, 48-godišnji stanovnik Novog Mesta napadnut je ispred bara u Rozmanovoj ulici, nakon što je došao po svoga sina. Sin ga je pozvao jer mu je prijetila skupina Roma.

U Novo mesto stigle su specijalne policijske jedinice, a između ostalog su opkolile zgradu u kojoj su se sastali premijer Robert Golob i gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni, piše Delo.

Nakon nasilnog incidenta u Novom Mestu, generalni direktor policije Damjan Petrič naredio je stručni nadzor nad radom Policijske uprave Novo mesto (PU). Ispitat će se kako su Policijska uprava Novo mesto i Policijska postaja planirale provođenje aktivnosti za osiguranje sigurnosti na svom području tijekom kritičnog razdoblja, ali i općenito.

STRAVIČNE SCENE Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...
Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Kako je priopćila Generalna policijska uprava, na temelju trenutačno poznatih informacija i okolnosti u vezi s najnovijim nasilnim događajem u Novom Mestu, policija je odmah reagirala i provela sve potrebne aktivnosti, što je rezultiralo uhićenjem osumnjičenog počinitelja. On se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru i kasnije će biti priveden istražnom sucu.

Budući da je potrebno provjeriti sve okolnosti u slučaju ovakvih tragičnih događaja, a prije svega spriječiti da se nešto slično ponovi u budućnosti, generalni direktor policije naložio je stručni nadzor nad radom Policijske uprave Novo mesto.

Provjerit će se okolnosti vezane uz to kako su Policijska uprava Novo mesto i Policijska postaja Novo mesto planirale provođenje aktivnosti radi osiguranja sigurnosti na svom području tijekom kritičnog razdoblja i općenito. „U sklopu nadzora provjerit ćemo i bi li se drukčijim načinom obavljanja policijskih zadaća moglo spriječiti ovakav tragičan događaj“, dodali su iz policije.

Najavili su da će, nakon što nadzor bude završen, o rezultatima obavijestiti javnost i poduzeti sve odgovarajuće mjere.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
USKORO SVI SVETI

FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...

Ovo su posljednja počivališta nekih od najpoznatijih Hrvata, od prvog predsjednika do umjetnika, sportaša...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'
VELIKO SRCE KURILOVCA

Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'

Ivan Šćepina (19) prošle je godine igrao nogomet s prijateljem. Lopta im je otišla na krov. Pao je i pretrpio tešku ozljedu glave. Prošao je i tešku operaciju. No nikada nije odustao. S pjesmom u srcu ide dalje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025