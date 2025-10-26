Kreće nadzor nad policijom u Novom Mestu. Cilj istrage: Je li se tragedija mogla izbjeći?

U noći s petka na subotu u Novom Mestu dogodio se tragičan incident koji je šokirao slovensku javnost. Oko 2:30 sati ujutro, 48-godišnji stanovnik Novog Mesta napadnut je ispred bara u Rozmanovoj ulici, nakon što je došao po svoga sina. Sin ga je pozvao jer mu je prijetila skupina Roma.

U Novo mesto stigle su specijalne policijske jedinice, a između ostalog su opkolile zgradu u kojoj su se sastali premijer Robert Golob i gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni, piše Delo.

Nakon nasilnog incidenta u Novom Mestu, generalni direktor policije Damjan Petrič naredio je stručni nadzor nad radom Policijske uprave Novo mesto (PU). Ispitat će se kako su Policijska uprava Novo mesto i Policijska postaja planirale provođenje aktivnosti za osiguranje sigurnosti na svom području tijekom kritičnog razdoblja, ali i općenito.

Kako je priopćila Generalna policijska uprava, na temelju trenutačno poznatih informacija i okolnosti u vezi s najnovijim nasilnim događajem u Novom Mestu, policija je odmah reagirala i provela sve potrebne aktivnosti, što je rezultiralo uhićenjem osumnjičenog počinitelja. On se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru i kasnije će biti priveden istražnom sucu.

Budući da je potrebno provjeriti sve okolnosti u slučaju ovakvih tragičnih događaja, a prije svega spriječiti da se nešto slično ponovi u budućnosti, generalni direktor policije naložio je stručni nadzor nad radom Policijske uprave Novo mesto.

Provjerit će se okolnosti vezane uz to kako su Policijska uprava Novo mesto i Policijska postaja Novo mesto planirale provođenje aktivnosti radi osiguranja sigurnosti na svom području tijekom kritičnog razdoblja i općenito. „U sklopu nadzora provjerit ćemo i bi li se drukčijim načinom obavljanja policijskih zadaća moglo spriječiti ovakav tragičan događaj“, dodali su iz policije.

Najavili su da će, nakon što nadzor bude završen, o rezultatima obavijestiti javnost i poduzeti sve odgovarajuće mjere.