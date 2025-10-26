Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Stanovnici Novog Mesta u Sloveniji tijekom cijelog su vikenda palili svijeće ispred noćnoga kluba u središtu grada, gdje je u noći na subotu brutalno premlaćen čovjek. Svemu je prethodio sukob nekoliko pripadnika romske zajednice s mladićem koji se nalazio u klubu LokalPatriot, a koji je zbog toga, uplašivši se prijetnji, pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba. Bilo je oko 2.30 sati.

Otac (48), inače poznati ugostitelj u Novome Mestu, odmah je došao po sina, no čim je izašao iz automobila, napala ga je ta ista skupina romskih mladića. Brutalno su ga tukli nekoliko minuta zadavši mu teške i za život opasne ozljede, od kojih je, unatoč naporima liječnika, poslije preminuo.

Čak se na društvenim mrežama pojavila i snimka ubojstva nesretnog čovjeka, na kojoj se vidi skupina ljudi koja hoda oko onesviještenog čovjeka i jedan mladić kako ga udara nogom iako čovjek leži na tlu i ne pokazuje znakove života. U pozadini se čuju glasovi ljudi koji tome mladiću govore “halo, halo...”, kao upozorenje da ne udara čovjeka, i glas neke žene koja ih moli da ga ostave na miru.

Glavni ravnatelj slovenske policije, Damjan Petrić, potvrdio je događaje viđene na snimci ispred kluba LokalPatriot. Rekao je kako su policiju pozvali na mjesto događaja i dva sata prije nego što je došlo do napada na nesretnog čovjeka, no da poziv nije imao veze s tim događajem. Bio je vezan za tučnjavu između tri osobe koja se zbila ranije u tom klubu.

Prema prvim informacijama, muškarca je ispred lokala napala skupina Roma, no slovenska je policija, na temelju intenzivne kriminalističke istrage, u subotu kasno poslijepodne uhitila samo jednu osobu, 20-godišnjaka, za kojeg se vjeruje da je ocu zadao kobne i smrtonosne ozljede. Riječ je o mladiću koji je od prije poznat policiji jer je, još kao maloljetnik, bio prijavljivan za razna kaznena djela, među kojima je bilo i onih s nasilnim ponašanjem. Policija nije objavila više detalja budući da istraga događaja još traje.

Gradska općina Novo Mesto najoštrije je osudila napad, ističući kako ovaj tragičan događaj dokazuje da u jugoistočnoj Sloveniji već dugo imaju problem s nasilnim skupinama, a na što su gradonačelnici već upozoravali. Dodaju i da se taj problem pogoršava. Upravo su zbog toga građani Novog Mesta organizirali i prosvjed, u kojem su istaknuli da je država jedina nadležna za rješavanje ove problematike, ali ona, unatoč ozbiljnosti situacije, ne poduzima ništa.

Zato su slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili svoje ostavke premijeru Robertu Golobu, koji ih je i prihvatio. Premijer Golob sazvao je hitan sastanak s ministrima te čelnicima policije, pravosuđa i tužiteljstva, zahtijevajući jasne odgovore i konkretne mjere. Poručio je da se nasilje rađa u okruženju u kojem kazna ne slijedi nakon počinjenja zločina te izrazio sućut obitelji preminulog.

- Predstavnici romske zajednice moraju preuzeti odgovornost za svoje postupke. Zakonodavstvo je isto za sve i mora biti učinkovito za sve. Međutim, ne radi se samo o zakonodavstvu nego i o osnovnim ljudskim normama. Neprihvatljivo je da se Romi bave zastrašivanjem i nasiljem nad lokalnim stanovnicima, što, nažalost, ovaj put ima najgore posljedice. Za takve postupke nema opravdanja i ne može ih biti - rekla je predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, koja je zgrožena napadom i najstrože ga osuđuje.

Pozvala je predstavnike romske zajednice da aktivno i odgovorno sudjeluju u osiguravanju mira i suživota u svojim sredinama te da poštuju zakon, a prije svega da poštuju svoje bližnje.