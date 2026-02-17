Obavijesti

NAJAVIO TOMAŠEVIĆ

Kreće obnova i uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu

Piše HINA,
Kreće obnova i uređenje Meštrovićevog trga u Zapruđu
Zagreb: Tomislav Tomašević i Nina Obuljen Koržinek obilježili početak obnove Kina Europa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Grad Zagreb objavio je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na obnovi Meštrovićevog trga u Zapruđu, koji je, unatoč redovitom održavanju, vidljivo dotrajao i traži cjelovitu obnovu koja se procjenjuje na 1,4 milijuna eura bez PDV-a

„Meštrovićev trg već je desetljećima središnje mjesto susreta i boravka stanovnika Zapruđa. Njegovom obnovom počinje nova faza uređenja jednog od najvažnijih javnih prostora ovog naselja koje će dobiti suvremen, sigurniji i zeleniji javni prostor, prilagođen svakodnevnom životu stanovnika, ali i budućim generacijama”, istaknuo je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Taj trg oblikovan je prije 50-ak godina i tijekom vremena nadograđivan te sada zahtijeva cjelovitu obnovu, a planiranim zahvatom dobit će suvremenije i kvalitetnije uređenje, uz naglašavanje 16. meridijana kao prepoznatljivog prostornog motiva.

Projekt obuhvaća obnovu opločenja kvalitetnim materijalima i provjeru sustava odvodnje, rekonstrukciju dječjih igrališta s novim i sigurnijim spravama, zamjenu dotrajalih anti-traumatskih podloga i urbane opreme te postavljanje nove opreme poput klupa, stalaka, naslona i betonskih "kubusa", izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave.

Posebna pažnja, dodali su, posvetit će se zelenilu, očuvat će se vrijedna postojeća stabala, a posadit će se i novo grmlje i trajnice, što će poboljšati mikroklimu i stvoriti ugodniji prostor za boravak.

Procijenjena vrijednost radova je 1.4 milijuna eura bez PDV-a, a očekuje se da će početi tijekom ljeta i trajati pet mjeseci.

