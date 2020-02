Kreće štrajk: 'Žao nam je, ali zar je sanitet manje vrijedan?'

Djelatnici zagrebačkog sanitetskog prijevoza počeli su u 6 sati štrajk kojim traže da se u koeficijentima i plaćama izjednače s kolegama u hitnoj pomoći, što bi na godišnjoj razini stajalo oko dva milijuna kuna. Najavili su da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer im je ponudio kompromisnu izmjenu koeficijenata složenosti posla.

Osjećam se kao radnik drugog reda, počeo je priču Krešo Topić, koji pet godina radi kao vozač sanitetskog prijevoza zagrebačkog Zavoda za Hitnu medicinu.

- Ne znamo gdje je zapelo i zašto smo mi toliko šikanirani od Grada Zagreba i države. Ne želim omalovažavati ničiji posao, ali, primjerice, vozač u Čistoći ima znatno veću plaću nego mi. Što to govori o našem gradu? Da je smeće važnije od ljudi!? Plaću koju primam mogu bez problema zaraditi kao dostavljač pizze i to je ono što boli - rekao je Topić.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Prema podacima Hrvatskog sindikata sanitetskog prijevoza, plaća njihova vozača iznosi između 4500 i 5000 kuna, dok vozač Hitne zaradi između 6500 i 7000 kuna. Tehničar ili medicinska sestra u sanitetu je plaćena oko 5000 kuna, dok u Hitnoj može dogurati i do 8000 kuna. Već više od dvije godine traže da im se izjednače koeficijenti, kao što je to bilo ranije, no zasad su dobili samo razna obećanja. Revoltirani radnici zagrebačkog sanitetskog prijevoza kreću u štrajk do ispunjenja zahtjeva.

Iako ih je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić molio za strpljenje i obećao da će Grad Zagreb s resornim ministarstvom naći rješenje, Topić u to ne vjeruje.

- Kako vjerovati nekome tko nas već dvije godine vuče za nos? Zar nismo već pokazali dovoljno strpljenja - pita Topić dodajući kako se njihov posao u glavnom gradu degradira sustavno posljednje četiri godine.

Napominje kako je za rješavanje njihova problema potrebna politička volja. Štrajk se može zaustaviti ako rješenje stigne do 6 sati, za kada je planiran početak sindikalne akcije. Tijekom štrajka plan je da timovi normalno obavljaju sve svoje dnevne zadatke, ali s 30 posto kapaciteta po smjeni.

- Ispričao bih se korisnicima. Žao mi je ljudi, imajte strpljenja jer nam, nažalost, drugu opciju nisu ostavili - poručio je Topić. U Zagrebu je 41 sanitetski tim, a za oko 120 vozača i medicinskih tehničara procjene su da je za izjednačavanje koeficijenata potrebno izdvojiti dodatnih dva milijuna kuna.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL U reformu Hitne pomoći krenulo se u vrijeme HDZ-ove vlade i ministra Darka Milinovića, kad je Hitna razdvojena od sanitetskog prijevoza. On je na tu reformu ponosan te navodi da su za njegova mandata Hitna i sanitet imali iste koeficijente.

- Koeficijenti su sanitetu smanjeni tijekom SDP-ove vlade. Stava sam da oni trebaju biti isti kao u Hitnoj - poručio je Milinović.

Tema: Hrvatska