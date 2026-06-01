Kreće zabrana paljenja vatre: Kamere nadziru šume, a kazne se penju do 20 tisuća eura

S početkom lipnja službeno započinje nova protupožarna sezona, koja traje do kraja rujna ili listopada. Hrvatske šume i Hrvatska vatrogasna zajednica predstavljaju kampanju „Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra” jer rezultati prethodne sezone pokazuju koliku razliku čine prevencija i odgovorno ponašanje.

Kampanja u središte stavlja upravo ljudsko ponašanje kao ključni čimbenik u prevenciji požara te upozorava na opasnost od odbacivanja opušaka, ostavljanja stakla ili nepotpunog gašenja plamena.

Paprene kazne

Građani moraju znati da tijekom ovog razdoblja vrijedi stroga zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru.

Za sve koji krše ove propise zakon predviđa visoke novčane kazne. Fizička osoba koja namjerno izazove požar platit će kaznu od 1.990 do 19.900 eura ili riskira kaznu zatvora do 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja, kazna iznosi od 260 do 1.990 eura. Dodatno, lokalne odluke o komunalnom redu za paljenje vatre bez odobrenja propisuju kazne u iznosu od 65 do 600 eura.

Iznimno, spaljivanje tvari dopušteno je isključivo uz prethodno pismeno odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe, koje građani moraju zatražiti najkasnije 24 sata prije samog događaja.

Hrvatske šume tijekom cijele godine brinu o zaštiti šuma, a u tome im pomaže integrirana usluga videonadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara. Operativni centri u priobalnim i pojedinim kontinentalnim županijama upravljaju s ukupno 222 kamere raspoređene na 111 lokacija.

Tijekom sezone službe dodatno pojačavaju operativne aktivnosti i motriteljsko-dojavnu službu kako bi smanjile vrijeme reakcije. Ako primijetite dim ili znakove požara, odmah nazovite brojeve 193 ili 112 jer pravodobna reakcija sprječava veće posljedice.