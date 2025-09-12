Kreće 'Zapad 2025'. Tisuće tenkova na granici s Poljskom

Rusija i Bjelorusija započele su u petak veliku zajedničku vojnu vježbu Zapad 2025' koja će uključivati ​​vježbe u objema zemljama te u Baltičkom i Barentsovom moru od 12. do 16. rujna 2025., priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Punog naziva 'Vježba Zapad-2025 - demonstracija sile Rusije i njezina bliskog saveznika', održava se u iznimno napetom trenutku rusko-ukrajinskog rata, dva dana nakon što je Poljska oborila sumnjive ruske dronove iznad svog zračnog prostora. Vježba je zakazana mnogo prije incidenta s dronom.

- Ciljevi vježbi su poboljšanje vještina zapovjednika i stožera, razine suradnje i terenske obuke regionalnih i koalicijskih grupacija trupa - priopćilo je ministarstvo obrane na Telegramu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak da vježbe, uključujući i one u blizini poljske granice, nisu usmjerene protiv bilo koje druge zemlje.

Bjelorusija je izjavila da će vježbe testirati obrambenu spremnost Savezne države (nadnacionalna unija koju čine Bjelorusija i Rusija), s glavnim aktivnostima na središnjim vojnim poligonima u blizini Borisova i uzajamnim premještanjem jedinica između dviju država. Ovo će biti prve vježbe Zapad otkako je Rusija pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu 2022. godine; vlasti navode da će format biti smanjen, a lokacije dublje unutar teritorija Bjelorusije.

Bjelorusija je navela službenu brojku od otprilike 13.000 sudionika, što je znatno manje od oko 200.000 koliko je bilo prijavljeno za Zapad 2021. Analitičari primjećuju da službene brojke u prijašnjim izdanjima ponekad podcjenjuju stvarni opseg i raspršenost aktivnosti; neki komentari predviđaju veći stvarni broj sudionika kroz paralelne događaje.

Bjeloruski dužnosnici navode da će vježba uključivati obuku povezanu s upotrebom nuklearnog oružja i uvježbavanje s ruskim raketnim sustavom Orešnik, koji se opisuje kao sposoban za nuklearno naoružanje i čija se isporuka Bjelorusiji očekuje do kraja 2025. godine.

Minsk navodi da je pozvao svih 56 država potpisnica Bečkog dokumenta OESS-a da promatraju vježbe, kao i dodatne partnere, uključujući zemlje članice NATO-a i akreditirane vojne atašee, a odgovori se očekuju do 20. kolovoza 2025.

Preko 20 država

Ovo izdanje vježbe uključivat će sudjelovanje više od dvadeset zemalja, uključujući Bjelorusiju, Bangladeš, Burkinu Faso, Kongo, Mali, Indiju, Iran, Niger i Tadžikistan. Kao promatrači sudjelovat će Kambodža, Kina, Kuba, Kazahstan, Mongolija, Mjanmar, Nikaragva, Sjeverna Koreja, Pakistan, Srbija, Tajland, Ujedinjeni Arapski Emirati i Uzbekistan