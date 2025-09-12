Masovan ukrajinski napad na Rusiju: Deseci dronova ciljali i Moskvu, izbilo je više požara

Ruski mediji i dužnosnici izvijestili su u petak da su dronovi ciljali više regija u Rusiji u velikom noćnom napadu, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg. Ruska protuzračna obrana presrela je 221 dron diljem zemlje tijekom noći, tvrdilo je rusko Ministarstvo obrane jutro nakon napada - piše Kyiv independent.

Napad je navodno uzrokovao požare na brodu u luci Primorsk i u pogonu Lukoila u Smolensku. Stanovnici Lenjingradske oblasti rekli su da je napad bio jedan od najmasovnijih udara u regiji od početka rata velikih razmjera. Oko 30 dronova oboreno je iznad Lenjingradske oblasti, prema riječima regionalnog guvernera Aleksandar Drozdenko.

Ostaci drona srušili su se na odvojenim lokacijama u Tosnu, gradu 53 kilometra jugozapadno od Sankt Peterburga, ali nema žrtava. Napad je uzrokovao požar na plovilu u luci Primorsk, izvijestio je Drozdenko. Tvrdi da je požar ugašen i da nema opasnosti od poplave ili izlijevanja nafte. Napad je uzrokovao požar i na crpnoj stanici u Primorsku, a ugašen je i nema žrtava.

Prijetnja dronova u regiji prisilila je zatvaranje zračne luke Pulkovo u Sankt Peterburgu, sve češći postupak usred ukrajinskih napada dronovima. Gotovo 50 letova je prekinuto ili otkazano zbog zatvaranja. Stanovnici Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti i dalje prijavljuju eksplozije, prema ruskom oporbenom informativnom kanalu Astra.

- Dronovi su ciljali i rusku prijestolnicu, a najmanje devet ukrajinskih dronova oboreno je u blizini Moskve, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Sobjanin je na Telegramu rekao da su hitne ekipe krenule na mjesto gdje su pali ostaci drona, ali nije pružio detalje o tome gdje su dronovi oboreni niti informacije o bilo kakvoj šteti.

Ukrajinska vojska nije komentirala prijavljeni napad. Rusija je posljednjih mjeseci povećala napade dronovima na ukrajinske gradove, redovito lansirajući preko 500 jurišnih dronova u jednoj noći. Podsjetimo, u srijedu ruski dronovi ušli su u zračni prostor Poljske. Zabilježeno ih je 19, a poljski dužnosnici to smatraju namjernim napadom.