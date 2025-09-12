Obavijesti

News

Komentari 7
NOĆNI NAPAD

Masovan ukrajinski napad na Rusiju: Deseci dronova ciljali i Moskvu, izbilo je više požara

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Masovan ukrajinski napad na Rusiju: Deseci dronova ciljali i Moskvu, izbilo je više požara
Foto: Twitter

Napad je uzrokovao požar na plovilu u luci Primorsk, izvijestio je Drozdenko. Tvrdi da je požar ugašen i da nema opasnosti od poplave ili izlijevanja nafte

Ruski mediji i dužnosnici izvijestili su u petak da su dronovi ciljali više regija u Rusiji u velikom noćnom napadu, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg. Ruska protuzračna obrana presrela je 221 dron diljem zemlje tijekom noći, tvrdilo je rusko Ministarstvo obrane jutro nakon napada - piše Kyiv independent.

Napad je navodno uzrokovao požare na brodu u luci Primorsk i u pogonu Lukoila u Smolensku. Stanovnici Lenjingradske oblasti rekli su da je napad bio jedan od najmasovnijih udara u regiji od početka rata velikih razmjera. Oko 30 dronova oboreno je iznad Lenjingradske oblasti, prema riječima regionalnog guvernera Aleksandar Drozdenko.

HITAN SASTANAK Poljska uputila slučaj upada dronova na razmatranje UN-u
Poljska uputila slučaj upada dronova na razmatranje UN-u

Ostaci drona srušili su se na odvojenim lokacijama u Tosnu, gradu 53 kilometra jugozapadno od Sankt Peterburga, ali nema žrtava. Napad je uzrokovao požar na plovilu u luci Primorsk, izvijestio je Drozdenko. Tvrdi da je požar ugašen i da nema opasnosti od poplave ili izlijevanja nafte. Napad je uzrokovao požar i na crpnoj stanici u Primorsku, a ugašen je i nema žrtava.

Prijetnja dronova u regiji prisilila je zatvaranje zračne luke Pulkovo u Sankt Peterburgu, sve češći postupak usred ukrajinskih napada dronovima. Gotovo 50 letova je prekinuto ili otkazano zbog zatvaranja. Stanovnici Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti i dalje prijavljuju eksplozije, prema ruskom oporbenom informativnom kanalu Astra.

DRONOVI BEZ EKSPLOZIVA Rusija je jeftinim 'mamcima' od 10.000 € testirala NATO-ov štit?
Rusija je jeftinim 'mamcima' od 10.000 € testirala NATO-ov štit?

- Dronovi su ciljali i rusku prijestolnicu, a najmanje devet ukrajinskih dronova oboreno je u blizini Moskve, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Sobjanin je na Telegramu rekao da su hitne ekipe krenule na mjesto gdje su pali ostaci drona, ali nije pružio detalje o tome gdje su dronovi oboreni niti informacije o bilo kakvoj šteti.

Ukrajinska vojska nije komentirala prijavljeni napad. Rusija je posljednjih mjeseci povećala napade dronovima na ukrajinske gradove, redovito lansirajući preko 500 jurišnih dronova u jednoj noći. Podsjetimo, u srijedu ruski dronovi ušli su u zračni prostor Poljske. Zabilježeno ih je 19, a poljski dužnosnici to smatraju namjernim napadom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...
Umjesto Hrvatskih šuma, Mario Janković je određivao kome ide drvo. Kraljici drva 'sredio' hrast
USKOK MEĐU ŠUMARIMA

Umjesto Hrvatskih šuma, Mario Janković je određivao kome ide drvo. Kraljici drva 'sredio' hrast

BEZOBRAZLUK Privatni poduzetnik koji od Hrvatskih šuma kupuje drvnu građu, preko djelatnika koje je podmićivao, određivao je kad će tko, koliko i po kojoj cijeni dobiti drvo u vlasništvu države.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025