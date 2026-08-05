Krećete na put? Gužve su prema moru, u Kninu na snazi posebna regulacija prometa zbog Oluje

Na većini hrvatskih cesta promet se odvija bez posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima traju radovi, dok je na glavnim cestovnim pravcima u smjeru mora zabilježena povećana gustoća prometa, objavio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja" te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja na snazi je posebna regulacija prometa na području Knina.

Za promet je zatvorena državna cesta DC1 kroz Knin, a obilazak se odvija državnom cestom DC33, Ulicom kralja Tomislava i Ulicom Domovinskog rata. Zatvorena je i državna cesta DC33 između Knina i Zvjerinca, pri čemu se promet preusmjerava županijskom cestom ŽC6058 Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić.

Na državnoj cesti DC1 između Knina i Gračaca, kod Otrića, promet se zbog radova odvija usporeno.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti i održavaju sigurnosni razmak između vozila te, a u slučaju zastoj formiraju hitni koridor za prolazak žurnih službi.