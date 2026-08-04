U Austriji izmjerili čak 41 °C! Pao je i temperaturni rekord

Austrija je u utorak zabilježila novi apsolutni temperaturni rekord u svojoj povijesti. Na mjernoj postaji Beč-Stammersdorf izmjereno je čak 41,0 °C, čime je srušen dosadašnji nacionalni rekord od 40,5 °C, postavljen 2013. godine u Bad Deutsch-Altenburgu. Meteorolozi su utorak opisali kao "povijesni meteorološki dan", a istok zemlje bio je najtopliji dio Europe.

Ovo je vrhunac drugog snažnog toplinskog vala koji je pogodio zemlju ovog ljeta. Prije nekoliko dana, u gradu Wieselburgu u Donjoj Austriji zabilježen je i novi srpanjski rekord od 40,3 °C, čime je nadmašen prethodni, star gotovo četrdeset godina.

Visoke temperature bilježile su se i u drugim gradovima, poput Linza, gdje se termometar penjao do 39,7 °C.

Stručnjaci upozoravaju na teške posljedice. Procjenjuje se da su dva ljetna toplinska vala već uzrokovala štetu od oko 1,4 milijarde eura. Istraživači sa Sveučilišta u Grazu povezuju sve češće i intenzivnije vrućine s ljudskim djelovanjem, procjenjujući da je oko 80 posto takvih ekstrema posljedica globalnog zatopljenja. Upozorava se i na rastuću opasnost od suše i šumskih požara.

Prema prognozama, ekstremne vrućine nastavit će se i u srijedu, kada bi se temperature na istoku zemlje ponovno mogle približiti brojci od 40 °C. Ipak, olakšanje stiže u četvrtak, kada se u sjevernim dijelovima očekuje kiša i grmljavina, a u Beču se predviđa pad temperature na ugodnijih 26 °C.

*uz korištenje AI-ja

