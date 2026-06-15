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Kreću isplate regresa! Evo kome uskoro stiže 300 eura na račun

Piše 24sata,
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Kreću isplate regresa! Evo kome uskoro stiže 300 eura na račun
Hrvatska od 1. siječnja 2023. uvodi euro | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Riječ je o ukupno 2596 djelatnika te je stoga ukupan iznos regresa 778.800,00 eura...

U srijedu, 17. lipnja, počinje isplata regresa u iznosu od 300 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta. Sukladno članku 67. Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini od 300 eura neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, javlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. 

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Pravo na isplatu regresa ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi barem i razmjerni dio godišnjeg odmora, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle ili nisu u to vrijeme na poslu zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljinog, roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Regres za korištenje godišnjeg odmora u 2026. godini bit će isplaćen za 69.076 zaposlenika školskih ustanova. Riječ je o ukupnom iznosu od oko 20,7 milijuna eura.

Regres za korištenje godišnjeg odmora za 15.543 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja isplatit će se u iznosu većem od 4,6 milijuna eura.

U sustavu znanosti riječ je o ukupno 2596 djelatnika te je stoga ukupan iznos regresa 778.800,00 eura.

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