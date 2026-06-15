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DEVET TEŠKO OZLIJEĐENIH

Moldavac 'natrpao' migrante u auto pa sletio kod Udbine. Ide u istražni zatvor, oglasio se DORH

Piše Ivan Štengl,
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Moldavac 'natrpao' migrante u auto pa sletio kod Udbine. Ide u istražni zatvor, oglasio se DORH
ILUSTRACIJA | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Sudac Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog DORH-a te muškarcu odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

Jedan čovjek je poginuo, a devet ljudi je teško ozlijeđeno u petak u teškoj prometnoj nesreći oko 14 sati na području općine Udbina. Na mjestu događaja smrtno je stradala muška osoba, dok je devet osoba teško ozlijeđeno i zadržani su na liječenju u Općoj bolnici Gospić, Općoj bolnici Zadar i Kliničkom bolničkom centru Rijeka.

O nesreći se sada oglasio i DORH koji je ispitao 27-godišnjeg Moldavca koji je upravljao vozilom. 

DETALJI STRAVE UDBINA Moldavac 'natrpao' migrante u auto. Zabio se u ogradu i sletio u provaliju
UDBINA Moldavac 'natrpao' migrante u auto. Zabio se u ogradu i sletio u provaliju

- Postoji osnovana sumnja da je 27-godišnji okrivljenik dana 11. lipnja 2026. na širem području Ličko-senjske županije u osobni automobil koji je registriran za pet putnika preuzeo deset stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku i s ciljem da se okoristi prevozio ih kroz Republiku Hrvatsku, a nakon što je uočen po policijskim službenicima, u cilju da izbjegne policijsku kontrolu, povećao brzinu kretanja, pristajući time ugroziti sigurnost sudionika u prometu - navode iz policije pa dodaju:

- Osnovano se sumnja da je dolaskom do čvora Udbina na državnoj cesti D1, uslijed neprilagođene brzine i opterećenosti vozila, ulaskom u desni zavoj izgubio kontrolu nad upravljačem vozila, te u nastavku sletio van kolnika gdje se vozilo prevrnulo. U prometnoj nesreći uslijed zadobivenih ozljeda smrtno je stradao jedan putnik za sada neutvrđenog identiteta, dok je 9 putnika također neutvrđenog identiteta zadobilo teške tjelesne ozljede.

Moldavac je nakon svega napustio mjesto nesreće te nije pružio pomoć unesrećenima. Sudac Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog DORH-a te muškarcu odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

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