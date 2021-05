Ministar Davor Božinović najavio je nove pilot projekte koji su jučer dogovoreni na sastanku Stožera i predstavnika udruga ugostitelja, organizatora koncerata.

- Dogovorili smo da se krene u određene pilot projekte koji bi se primijenili na događanja na različitim mjestima, ne samo otvorenim već i zatvorenim prostorima i u različitim modelima - kazao je Božinović.

Božinović je rekao da se tu želi testirati nekoliko stvari.

- Kao što ste vidjeli, to se radi i izvan Hrvatske. Mi možemo okrenuti novu stranicu i kada je u pitanju i borba protiv pandemije. Imamo sada napredak kod distribucije cjepiva ali i napredak kod mogućih lijekova. Iz ovih pilot projekata mi ćemo, nadam se, u sljedećih nekoliko tjedana moći steći uvid što se događa na određenom okupljanju kada se tamo nađu ljudi koji su u jednoj od tri kategorije, oni koji su cijepljeni, oni koji su u određenom razdoblju preboljeli Covid ili oni testirani - objasnio je Božinović.

Potom je dodao:

"Nakon recimo jednog takvog događaja, u recimo tjedan dana, bi se napravilo testiranje. Sve je to dragovoljno. Nije to testiranje svih ljudi koji su nazočili takvom događaju. I onda ćemo zapravo vidjeti je li se netko inficirao. To nam otvara jednu stvarno novu mogućnost da odluke koje se budu donosile ne budu samo restriktivne na nacionalnoj i lokalnoj razini, već da se uzme u obzir ono do čega je znanost došla i da vidimo možemo li tim putem ići u ozbiljno popuštanje - istaknuo je.

Rekao je da će se pilot projekti odnositi na koncerte, neke evente i svadbene svečanosti.

- Vrlo brzo, u nekih desetak dana uobličit ćemo to i s njima krenuti. To će izazvati interes. Ne bih prejudicirao što će biti, ali nadamo se da je to put da polako ove restriktivne mjere stavljamo sa strane -zaključio je Božinović.