Kreću radovi na Ilici od subote, trajat će do kraja kolovoza. Zagreb objavio obilazne pravce

Zbog izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u Zagrebu, od subote 6. srpnja od 8 sati do srijede 31. kolovoza do 20 sati bit će zabranjeno prometovanja Ilicom i to na dijelu od Selske ceste do ulice Črnomerec. Za vrijeme radova javni gradski prijevoz prometovat će otežano, dok će za sve ostale sudionike u prometu obilazni pravac biti:

Foto: Grad Zagreb

• Ilica – Selska – Zagorska – Tomislavova – Zagrebačka – Oranice – Ilica.

• Ilica – Sv. Duh – Dunjevac – Sv. Duh – Krčelićeva – ulica Črnomerec – Ilica.

Foto: Grad Zagreb

Za vrijeme radova bit će onemogućen ulaz i izlaz iz smjera Cankarove ulice prema Ilici.

- Radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda nužni su zbog dotrajalosti postojećeg koji na predmetnoj dionici datira iz 1890. godine. Ukupna duljina planirane dionice radova iznosi otprilike 530 metara s rekonstrukcijom 15-ak kućnih priključaka - priopćili su iz Grada.