Ruska proturatna stranka Jabloko (Jabuka) iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesto u regionalnom parlamentu, unatoč tome što joj je uglavnom zabranjeno sudjelovanje na izborima diljem zemlje. Ova liberalna oporbena stranka osigurala je 6,38 posto glasova u Nižnjenovgorodskoj oblasti na Volgi te je u ponedjeljak prvi put izborila mjesto u regionalnoj Dumi.

Rezultat je izazvao veliku pozornost diljem Rusije jer je stranci, nakon odluke Vrhovnog suda, bila zabranjena kandidatura u gotovo cijeloj zemlji.

„Mir, sloboda i život bez straha – to su vrijednosti koje su odjeknule u srcima i dušama ljudi”, priopćila je regionalna organizacija Jabuke u Nižnjem Novgorodu.

Čestitala je svojoj regionalnoj predsjednici Ani Čerepanovoj, poznatoj protivnici rata i aktivistici protiv korupcije.

Stručnjaci smatraju da je stranka vjerojatno isključena s nacionalnih izbora jer je Kremlj procijenio da bi doista mogla osvojiti zastupnička mjesta u parlamentu.

Čelnik Jabuke Nikolaj Ribakov pozicionirao je stranku kao jedinu snagu koja se bori za prekid vatre u ruskom ratu protiv Ukrajine. Sve ostale stranke podržavaju invaziju koja traje već više od četiri i pol godine.