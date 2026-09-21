Ruska liberalna oporbena stranka Jaboko ostvarila je iznenađujući uspjeh na lokalnim izborima, osiguravši mjesto u regionalnoj Dumi unatoč zabrani sudjelovanja na nacionalnoj razini.
Kremlj ih izbacio s izbora, a oni ipak uspjeli: Protivnici rata osvojili mandat u Dumi
Ruska proturatna stranka Jabloko (Jabuka) iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesto u regionalnom parlamentu, unatoč tome što joj je uglavnom zabranjeno sudjelovanje na izborima diljem zemlje. Ova liberalna oporbena stranka osigurala je 6,38 posto glasova u Nižnjenovgorodskoj oblasti na Volgi te je u ponedjeljak prvi put izborila mjesto u regionalnoj Dumi.
Rezultat je izazvao veliku pozornost diljem Rusije jer je stranci, nakon odluke Vrhovnog suda, bila zabranjena kandidatura u gotovo cijeloj zemlji.
„Mir, sloboda i život bez straha – to su vrijednosti koje su odjeknule u srcima i dušama ljudi”, priopćila je regionalna organizacija Jabuke u Nižnjem Novgorodu.
Čestitala je svojoj regionalnoj predsjednici Ani Čerepanovoj, poznatoj protivnici rata i aktivistici protiv korupcije.
Stručnjaci smatraju da je stranka vjerojatno isključena s nacionalnih izbora jer je Kremlj procijenio da bi doista mogla osvojiti zastupnička mjesta u parlamentu.
Čelnik Jabuke Nikolaj Ribakov pozicionirao je stranku kao jedinu snagu koja se bori za prekid vatre u ruskom ratu protiv Ukrajine. Sve ostale stranke podržavaju invaziju koja traje već više od četiri i pol godine.
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