Kremlj: Medijska nagađanja o napadima na Sjeverni tok su pokušaji skretanja pozornosti

Nagađanja o sabotaži plinovoda Sjeverni tok u zapadnim medijima su koordinirani pokušaj skretanja pozornosti, ocijenio je u srijedu Kremlj koji je zapanjen što američki dužnosnici olako donose zaključke bez provedene istrage.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je za državnu novinsku agenciju RIA rekao da je očigledno da oni koji su odgovorni za teroristički napad žele skrenuti pažnju.

"Očito je da se radi o koordiniranom širenju dezinformacija u medijima. Nagađanja su koordinirani materijal za medije", rekao je Peskov aludirajući na pisanje zapadnih medija, među kojima su The New York Times i Times koji navode da za eksplozije na naftovodima Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 nisu odgovorne niti Rusija niti SAD već neka proukrajinska skupina.

"Za razaranje rusko-njemačkog podmorskog plinovoda Sjeverni tok najvjerojatnije je odgovorna skupina koja je djelovala u korist Ukrajine", objavio je The New York Time pozivajući se na obavještajne podatke koje su analizirali američki dužnosnici.

Američki dužnosnici, dodaje list, tvrde da u sabotažu nije bio uključen nijedan američki niti britanski državljanin.

Kremlj za hitnu istragu svih članica projekta

"Eksplozije su najvjerojatnije postavljene uz pomoć iskusnih ronilaca koji, čini se, nisu radili za vojne ili obavještajne službe. Ali moguće je da su počinitelji primili specijaliziranu državnu obuku u prošlosti”, piše američki dnevni list,

"Kako američki dužnosnici mogu donositi ocjene bez provedene istrage?", zapitao se Peskov i ponovio stajalište Kremlja da sve zemlje u čijem su vlasništvu ti plinovodi trebaju inzistirati na provedbi hitne i transparentne istrage pod okriljem UN-a.

"Još uvijek nam ne dopuštaju istragu. Samo prije nekoliko dana primili smo obavijesti Danaca i Šveđana o tome", rekao je Peskov pa naglasio "Ne samo da je to čudno. To smrdi na čudovišni zločin".

Prema pisanju Timesa, tjedan dana nakon eksplozija na plinovodima, članovi jedne skandinavske delegacije u Bruxellesu izašli su iz svog veleposlanstva zapanjeni količinom detalja koje su dobili vrlo brzo nakon napada.

Londonski list piše da prema tim saznanjima sabotažu nisu izveli niti Amerikanci, niti Rusi ili Poljaci već da iza napada stoji proukrajinska skupina koja nije povezana s vladom predsjednika Volodimira Zelenskija.

Times također piše da su dužnosnici NATO-a željeli zaštititi Ukrajinu od javne prepirke s Njemačkom, koja je vagala da li da joj isporuči ključnu vojnu pomoć, uključujući tenkove Leopard 2 i protuzračne sustave IRIS-T.

"Ideja da Ukrajinci voze vozilo natovareno eksplozivom kroz Poljsku kako bi pokrenuli napad na njemački plinovod sa njemačkog tla posebno bi iritirala njemačku javnost, piše Times.

Berlin ne želi brzati sa zaključcima

Njemački ministar obrane Boris Pistorius upozorio je da ne treba donositi prerane zaključke pošto su američki obavještajci zaključili da je eksplozije na plinovodu izvela proukrajinska skupina.

"Savjetujem da se ne brza sa zaključcima", rekao je Pistorius prije početka sastanka ministara obrane zemalja članica EU u Stockholmu.

"Možda je to bila i lažna operacija izvedena kako bi se okrivila Ukrajina, a ta se opcija također spominje u medijima", rekao je Pistorius u intervjuu za Deutschlandfunk.

"Veliki su izgledi i za jedno i za drugto", dodao je Pistorius.

Reznikov: sabotažu nije počinila Ukrajina"

Ukrajina je već u utorak opovrgnula medijske navode da ona stoji iz spektukalarne sabotaže na plinvodima u Baltičkom moru izvedenima u rujnum, a u srijedu je optužbe odbacio i ministar obrane.

"To nije naša akcija", ustvrdio je ministar Oleksij Reznikov koji je također u srijedu na skupu u Stockholmu.

Jedan savjetnik šefa države je odbacio umješanost Kijeva, icijenivši da se radi o "zabavnim teorijama zavjere".

Pulitzerov novinar: Uništenje plinovoda po naređenju Bidena

Početkom veljače, istraživački novinar Seymour Hersh objavio je, pozivajući se na neidentificirani izvor, da su ronioci američke mornarice uništili cjevovode eksplozivom po zapovjedi američkog predsjednika Joea Bidena.

Hersh tvrdi da je operacija provedena "pod pokrićem vježbe NATO-a sredinom prošlog ljeta, poznate kao Baltic Operations 22 ili BALTOPS 22", a koja je provedena u lipnju uz obale Njemačke. Navodi da su američki ronioci, koristeći vojnu vježbu NATO-a kao paravan, postavili mine duž cjevovoda koje su kasnije detonirane daljinski.

Bijela kuća priopćila je da je Hershov iskaz "potpuno lažan i potpuna izmišljotina".

Hersh je postao poznat po otkrivanju masakra u My Laiju 1968. godine i skandala u zatvoru Abu Ghraibu sredinom 2000-ih, pisao je za The New Yorker i The New York Times, a dobitnik je i nagrade Pulitzer.

