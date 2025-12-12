Bijela kuća: 'Trump je jako frustriran i Rusijom i Ukrajinom'

Američki predsjednik Donald Trump "iznimno je frustriran" i Rusijom i Ukrajinom, poručila je njegova glasnogovornica Karoline Leavitt, piše Kyiv Post. Iz Kijeva stižu poruke da ih Washington i dalje pritišće na značajne teritorijalne ustupke u sklopu plana za okončanje rata koji traje gotovo četiri godine.

- Predsjednik je iznimno frustriran objema stranama ovog rata. Ne želi više razgovora. Želi akciju. Želi da se ovaj rat okonča - rekal je Leavitt. Izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pokazuju da se temeljni stav Washingtona o načinu završetka sukoba nije bitno promijenio otkad je prošlog mjeseca Kijevu i Moskvi poslao plan od 28 točaka, koji je uvelike išao u korist Rusiji.

Zelenski je potvrdio da ga Washington i dalje gura na ustupanje teritorija Rusiji kao dio dogovora o prekidu rata koji je započeo ruskom invazijom u veljači 2022. godine. Prema riječima Zelenskog, Washington zahtijeva da se samo Ukrajina, a ne i Rusija, povuče iz dijelova istočne Donjecke regije.

Tamo bi se uspostavila demilitarizirana "slobodna ekonomska zona" kao tampon između dviju vojski. Prema najnovijem američkom planu, Moskva bi zadržala svoje položaje na jugu zemlje, ali bi povukla dio trupa iz ukrajinskih regija na sjeveru koje ruski predsjednik Vladimir Putin nije proglasio anektiranima.

Ukrajina je revidirala prvotni američki prijedlog i ovog je tjedna Washingtonu poslala protuprijedlog od 20 točaka, čiji detalji nisu u potpunosti objavljeni.

- Imamo dvije ključne točke neslaganja: teritorije Donjecka i sve što je s njima povezano, te Nuklearnu elektranu Zaporižja. To su dvije teme o kojima nastavljamo razgovarati - rekao je Zelenski novinarima.

- Oni vide ukrajinske snage kako napuštaju teritorij Donjecke regije, a navodni kompromis je da ruske snage ne ulaze na taj teritorij... koji već nazivaju 'slobodnom ekonomskom zonom' - pojasnio je Zelenski američki plan.

Zelenski je dugo isticao da nema ni "ustavno" ni "moralno" pravo ustupiti ukrajinski teritorij te je u četvrtak ponovio da konačnu riječ moraju imati Ukrajinci.

- Bilo putem izbora ili referenduma, mora postojati stav naroda Ukrajine - naglasio je.

Također se usprotivio ideji jednostranog ukrajinskog povlačenja u Donjeckoj regiji.

- Zašto se druga strana rata ne povuče istu udaljenost u drugom smjeru? - upitao je i dodao da su "mnoga pitanja" još uvijek neriješena.

Prema američkom planu, Rusija bi se odrekla teritorija koje je zauzela u Harkivskoj, Sumskoj i Dnjipropetrovskoj regiji, tri područja za koja Moskva nije podnijela formalni teritorijalni zahtjev. Rusija je 2022. godine formalno anektirala Donjecku, Hersonsku, Lugansku i Zaporišku regiju, iako nad njima nema potpunu kontrolu.

Ukrajinske trupe i dalje drže oko jedne petine Donjecke regije, prema analizi podataka AFP-a s Instituta za proučavanje rata (ISW). U sukobu su deseci tisuća ljudi ubijeni, a milijuni su raseljeni. Rusija, koja ima brojčanu prednost u ljudstvu i naoružanju, napreduje na bojištu.

U četvrtak je objavila da je zauzela grad Siversk u Donjeckoj regiji, gdje njezina vojska napreduje najbržim tempom u posljednjih godinu dana. Istočno zapovjedništvo ukrajinske vojske demantiralo je tu tvrdnju.

Nakon videokonferencije o najnovijim prijedlozima, europski saveznici Ukrajine poručili su da je "ovo ključan trenutak za Ukrajinu, njezin narod i za sigurnost koju svi dijelimo diljem euroatlantske regije", navodi se u priopćenju ureda britanskog premijera.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kasno u četvrtak da će "nadolazeći tjedan biti odlučujući" u naporima za postizanje "pravednog i održivog mira za Ukrajinu".

- Održivo znači da nijedan mirovni sporazum ne smije sadržavati sjeme budućeg sukoba i destabilizirati širu europsku sigurnosnu arhitekturu - objavila je na društvenoj mreži X.

Trump je uglavnom nastojao marginalizirati Europu iz procesa, preferirajući izravne pregovore s Moskvom i Kijevom. Zelenski je rekao da, iako nema strogog roka, Washington želi imati nacrt sporazuma do Božića. U međuvremenu, u Kijevu je u četvrtak u dvostrukoj eksploziji bombe poginuo jedan vojnik, a četvorica su ranjena, što su gradski tužitelji okarakterizirali kao sumnju na teroristički čin.