Kremlj je u ponedjeljak priopćio kako se nada da će s novim mađarskim političkim vodstvom nastaviti „izrazito pragmatični" odnosi Moskve i Budimpešte. Dosadašnji mađarski premijer Viktor Orban, najveći saveznik Moskve unutar Europske unije, na izborima u nedjelju izgubio je od Petera Magyara i njegove stranke desnog centra Tisza. Kraj njegove 16 godina duge vladavine predstavlja udarac za Rusiju, ali i Bijelu kuću pod američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, piše Reuters. „Mađarska je izabrala i mi taj izbor poštujemo”, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

„Radujemo se nastavku našeg izrazito pragmatičnog angažmana s novim vodstvom Mađarske. Primili smo na znanje Magyarovu izjavu o spremnosti na dijalog. To će, naravno, biti korisno i za Moskvu i za Budimpeštu”.

Orban, posljednji put u Moskvi u studenom, blokirao je europski zajam Ukrajini od 90 milijardi eura nakon što je optužio Kijev za sabotažu isporuke ruske nafte njegovoj zemlji. Koristeći se načelom jednoglasnosti pri donošenju odluka u EU-a više je puta odgađao te se povremeno i protivio sankcijama tog saveza protiv Rusije.

Mađarska je nastavila kupovati naftu i plin iz Rusije unatoč ratu u Ukrajini, u koji je Orban tvrdio da ne želi uvući svoju zemlju, a Moskva u Mađarskoj trenutačno gradi novu nuklearnu elektranu.