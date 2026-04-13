SMJENA NAKON 16 GODINA VLASTI

Stručnjak: Orbanov pad utjecat će na odnose sa BiH i Srbijom. Više ih je preferirao od Hrvatske

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Bernadett Szabo

Peter Magyar nakon 16 godina smijenio je Viktora Orbana s vlasti u Mađarskoj, a stručnjak Dejan Jović govori o tome što to znači za Hrvatsku

Viktor Orban nakon 16 godina odlazi s vlasti u Mađarskoj. O njegovu padu i o nasljedniku Peteru Magyaru za Dnevnik.hr progovorio je Dejan Jović, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Što to znači za Hrvatsku?

- Tu govorimo o tri dimenzije, a to su bilateralni odnosi, stanje u Europskoj uniji i eventualno unutarnji odnosi u Hrvatskoj - smatra Jović.

Hungarian parliamentary election in Budapest Hungarian parliamentary election in Budapest Hungarian parliamentary election in Budapest
30
Jedan od glavnih problema, koje je nabrojao, je problem Hrvatske i Mađarske s MOL-om i kupovinom ime.

- Ti problemi se još zapravo nisu riješili do kraja, odnosno nisu završeni zato što još uvijek imamo Zsolta Hernadija, bivšeg predsjednika Uprave MOL-a, koji nikad nije bio isporučen niti bilo što drugo. Ne znam je li se tu nešto može eventualno otvoriti, ali treba voditi računa o tome kako će se odvijati taj proces. A drugo je naravno Janaf, gdje je Orban tvrdio kako on nema dovoljno kapaciteta za snabdijevanje energentima Mađarske, i time je zapravo zaoštrio hrvatsko-mađarske odnose.

Ističe da bi tu sada moglo doći do promjena jer je Orban preferirao Srbiju i Milorada Dodika, nego Hrvatsku.

- Osjećalo se da je Mađarska u sve većoj ovisnosti od tih energenata koji dolaze kroz Hrvatsku. Paradoksalno je da je u isto vrijeme gradio dobre odnose s Donaldom Trumpom, a jedna od centralnih američkih ideja i ciljeva na Zapadnom Balkanu je upravo bila ta povezanost Amerike s energentima i njihovom kontrolom - rekao je Jović.

PROMJENA ODNOSA U REGIJI U Novom Sadu slavili poraz Orbana, stižu reakcije iz Srbije
U Novom Sadu slavili poraz Orbana, stižu reakcije iz Srbije

Jović se ranije na društvenim mrežama osvrnuo i na to što slijedi u odnosu na Srbiju i BiH.

"Za Srbiju: bliskost Orbana i Vučića - uključujući i koaliciju SNS-a sa strankom vojvođanskih Mađara (SVM) - jest unaprijedila mađarsko-srpske odnose. Orban jest zagovarao brz ulazak Srbije u EU. Bilo bi dobro da se ti odnosi ne pokvare zbog nove situacije. Vučić je - sa stanovišta srpskih dugoročnih interesa - bio preblizak Orbanu, pa će održanje dobrih odnosa sada biti teško. No, izbori u Srbiji (sada vjerojatnije početkom sljedeće nego krajem ove godine) mogu možda (kažem: možda!) promijeniti aktere u tom odnosu, a stoga i karakter odnosa.

Bosna i Hercegovina: Orban je gradio prijateljstvo s Dodikom, tako da je Dodik (štogod on trenutno bio u formalnom smislu) izgubio važnog saveznika i (donekle) "pokrovitelja". Sjeverna Makedonija: pitanje Nikole Gruevskog (za koji SM trenutno ne pokazuje velikog interesa) moglo bi se opet otvoriti."

