SAD TRAŽI NOVI NUKLEARNI SPORAZUM

Kremlj: 'Ni Rusija ni Kina nisu izvele tajne nuklearne pokuse'

Piše HINA,
Kremlj: 'Ni Rusija ni Kina nisu izvele tajne nuklearne pokuse'
Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/REUTERS

Američki predsjednik pritišće Kinu da se priključi američko-ruskim pregovorima o sporazumu koji bi zamijenio novi START, posljednji pakt o kontroli nuklearnog naoružanja koji je istekao 5. veljače

Kremlj je u srijedu objavio da ni Kina niti Rusija nisu izvele tajne nuklearne pokuse, dodavši da je Peking već odbacio američke optužbe da je to učinio. Predloživši ranije ovoga mjeseca da se postigne novi nuklearni sporazum koji bi uključivao i Rusiju i Kinu, SAD je optužio Kinu da je 2020. provela tajni nuklearni test.

- Puno smo puta čuli da se spominju određeni pokusi. I Rusija i Kina su o tome već govorile. Ni Rusija ni Kina nisu provele nikakve nuklearne pokuse. Znamo i da je te optužbe kategorički odbacio predstavnik Kine, dakle tako stoje stvari - izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij ⁠Peskov novinarima.

DRUGA GODIŠNJICA SMRTI Kremlj bijesan zbog optužbi europskih zemalja: 'Nismo ubili Navaljnog žabljim otrovom!'
Kremlj bijesan zbog optužbi europskih zemalja: 'Nismo ubili Navaljnog žabljim otrovom!'

Američki predsjednik pritišće Kinu da se priključi američko-ruskim pregovorima o sporazumu koji bi zamijenio novi START, posljednji pakt o kontroli nuklearnog naoružanja koji je istekao 5. veljače.

Ta je činjenica izazvala zabrinutost nekih stručnjaka da se svijet nalazi pred novom utrkom u nuklearnom naoružanju, no drugi kažu da su te bojazni pretjerane.

