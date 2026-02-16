Obavijesti

DRUGA GODIŠNJICA SMRTI

Kremlj bijesan zbog optužbi europskih zemalja: 'Nismo ubili Navaljnog otrovom žabe!'

Piše HINA,
Foto: Yulia Morozova

Kremlj je u ponedjeljak "oštro odbacio" optužbe pet europskih zemalja da je Rusija prije dvije godine ubila oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog koristeći toksin otrovne južnoameričke žabe

Navaljni, najistaknutiji kritičar predsjednika Vladimira Putina unutar Rusije, umro je 16. veljače 2024. u zatvoreničkoj koloniji u ruskom arktičkom krugu. U ponedjeljak se u Rusiji, a i diljem svijeta, obilježava druga godišnjica njegove smrti. 

Ruski disident umro je u dobi od 47 godina, mjesec dana prije nego što je Putin ponovno izabran uvjerljivom većinom glasova na izborima koje su zapadne nacije prozvale neregularnima.

Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Švedska i Nizozemska u zajedničkoj izjavi objavljenoj u subotu priopćile su da su analize uzoraka s Navaljnijevog tijela „uvjerljivo” potvrdile prisutnost epibatidina. Riječ je o toksinu prisutnog kod južnoameričkih otrovnih žaba, a koji se prirodno ne pojavljuje na području Rusije.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u ponedjeljak novinarima da Moskva izrazito negativno tumači europske optužbe za koje tvrdi da su lažne.

"Naravno, ne prihvaćamo takve optužbe. Ne slažemo se s njima. Smatramo ih pristranima i neutemeljenima. Zapravo, oštro ih odbacujemo", rekao je Peskov.

Ruske vlasti, koje su pokret Navaljnog proglasile ekstremističkim i zabranile ga, ranije su odbacile optužbe njegove udovice Julije Navaljne da ga je država ubila, tvrdeći da je on preminuo prirodnom smrću.

Navaljni je još 2020. jedva preživio pokušaj ubojstva nakon što je otrovan kemijskim agensom novičokom. 

