TRUMP RAZOČARAN

Kremlj odgovorio Trumpu: 'Putin ne spletkari sa Xijem i Kimom protiv SAD-a'

Piše HINA,
Kremlj odgovorio Trumpu: 'Putin ne spletkari sa Xijem i Kimom protiv SAD-a'
Trump je u utorak kazao da je "veoma razočaran" Putinom te u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social natuknuo da Xi, Putin i Kim spletkare protiv SAD-a

Kremlj je u srijedu rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin s kineskim kolegom Xi Jinpingom i sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom ne kuje zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država te dodao da je američki predsjednik Donald Trump bio ironičan kada je to ustvrdio.

Trump je u utorak kazao da je "veoma razočaran" Putinom te u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social natuknuo da Xi, Putin i Kim spletkare protiv SAD-a. Na pitanje ruske državne televizije o Trumpovim komentarima, pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov je odgovorio da je Trump možda bio ironičan.

- Htio bih kazati da nitko ne spletkari, nitko ne kuje nikakve zavjere, nema urota. Nitko to nije ni pomislio, nitko od te trojice vođa to nije pomislio. Mogu kazati da svatko razumije ulogu koju imaju Sjedinjene Države, trenutna administracija predsjednika Trumpa i predsjednik Trump osobno u trenutnoj međunarodnoj situaciji - rekao je Ušakov.

Xi je upozorio da se svijet suočava s izborom između rata i mira na ogromnoj vojnoj paradi u Pekingu u srijedu, gdje su mu se na neviđenoj demonstraciji sile pridružili Putin i Kim.

Trump je na pitanje o tome je li zabrinut da se stvara savez Rusije i Kine protiv SAD-a odgovorio: "Uopće nisam zabrinut ... Imamo daleko najsnažniju vojsku na svijetu. Oni nikada ne bi upotrijebili svoju vojsku protiv nas. Vjerujte mi".

