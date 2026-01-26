Obavijesti

News

Komentari 0
trilateralni razgovori

Kremlj: 'Pregovori o Ukrajini su još uvijek u ranoj fazi...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj: 'Pregovori o Ukrajini su još uvijek u ranoj fazi...'
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Kremlj je objavio da su razgovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država o okončanju rata još uvijek u ranoj fazi, upozoravajući da ne treba očekivati opipljive rezultate

Admiral

"Bilo bi pogrešno očekivati velike rezultate", rekao je u ponedjeljak u Moskvi glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, govoreći o trilateralnim razgovorima održanim prošlog vikenda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ruska državna novinska agencija TASS prenijela je Peskovljeve riječi da su teme o kojima se raspravljalo u Abu Dhabiju bile teške, "ali samu činjenicu da su ovi kontakti počeli konstruktivno treba smatrati pozitivnom".

U prvim izravnim pregovorima između zaraćenih strana u posljednjih nekoliko mjeseci dogovoren je samo nastavak razgovora nakon tjedan dana, a datum još nije određen, navodi agencija Dpa. Agencija France Presse objavila je tijekom vikenda, pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika, da se novi sastavak očekuje u nedjelju, 1. veljače.

SLJEDEĆA NEDJELJA Završio prvi krug pregovora bez dogovora: Ruski i ukrajinski predstavnici opet će se sastati
Završio prvi krug pregovora bez dogovora: Ruski i ukrajinski predstavnici opet će se sastati

Peskov je opovrgnuo izvješća američkih predstavnika o tome da je između sudionika s ukrajinske i ruske strane vladao gotovo prijateljski ugođaj. "To je u ovoj fazi teško moguće", rekao je.

Peskov se osvrnuo na "formulu iz Anchoragea" koja ocrtava ruske interese, što je referenca na samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u kolovozu 2025. godine. Nikakav dogovor s tog sastanka nije objavljen.

Rusija želi povlačenje ukrajinskih postrojbi iz dijelova istočne regije Donbasa koji su još uvijek pod kontrolom Kijeva. Ukrajinska vlada tome se protivi.

Njemački stručnjak za sigurnost Nico Lange napisao je na mreži X kako se čini da je Trump u Anchorageu dao obećanja koja sada ne može ispuniti, zbog čega SAD vrši pritisak na Ukrajinu da pristane na ustupke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski otkriva: Dokument SAD-a o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu spreman za potpis
NAPREDAK U PREGOVORIMA

Zelenski otkriva: Dokument SAD-a o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu spreman za potpis

Nakon vikend-pregovora u Abu Dhabiju, Kijev čeka datum i mjesto, a obje strane otvorene za daljnji dijalog
Kaos u srcu ruske vojne moći: Grad ključne pomorske baze ostao bez struje i grijanja
SRUŠENI DALEKOVODI

Kaos u srcu ruske vojne moći: Grad ključne pomorske baze ostao bez struje i grijanja

Zbog urušavanja desetljećima starih dalekovoda Severomorsk, sjedište ruske Sjeverne flote i nuklearnih podmornica, prebačen je na hitne generatore
Završio prvi krug pregovora bez dogovora: Ruski i ukrajinski predstavnici opet će se sastati
SLJEDEĆA NEDJELJA

Završio prvi krug pregovora bez dogovora: Ruski i ukrajinski predstavnici opet će se sastati

Američki dužnosnici najavljuju novu rundu pregovora s Rusijom u Abu Dhabiju, iako ključna pitanja poput Donbasa i sigurnosnih jamstava i dalje dijele zaraćene strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026