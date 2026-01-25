Obavijesti

NAPREDAK U PREGOVORIMA

Zelenski otkriva: Dokument SAD-a o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu spreman za potpis

Piše HINA,
Nakon vikend-pregovora u Abu Dhabiju, Kijev čeka datum i mjesto, a obje strane otvorene za daljnji dijalog

Američki dokument o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu u cijelosti je spreman i Kijev čeka vrijeme i mjesto za njegovo potpisivanje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju, davši naslutiti da su pregovori s Rusijom tijekom vikenda u Abu Dhabiju donijeli određeni napredak.

"Za nas su sigurnosna jamstva prvenstveno jamstva sigurnosti od SAD-a. Dokument je 100 posto spreman i čekamo naše partnere da potvrde datum i mjesto kad ćemo ga potpisati", rekao je Zelenskij na konferenciji za medije tijekom posjeta Vilniusu, glavnom gradu Litve.

"Dokument će potom biti poslan na ratifikaciju američkom kongresu i ukrajinskom parlamentu", rekao je.

U petak i subotu, ukrajinski i ruski pregovarači održali su svoj prvi trilateralni sastanak zajedno s američkim posrednicima u Abu Dhabiju kako bi raspravljali o okviru Washingtona o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, no još nije dogovoren sporazum.

Međutim, i Moskva i Kijev rekli su da su otvoreni za daljnji dijalog i više rasprava očekuje se sljedeće nedjelje u Abu Dhabiju, američki dužnosnik rekao je novinarima odmah nakon pregovora za vikend.

"Američki plan u 20 točaka i problematične stavke se raspravljaju. Ima puno problematičnih pitanja, no sada ih je manje", rekao je Zelenskij.

Rekao je da Moskva želi napraviti sve moguće da natjera Ukrajinu da napusti istočne pokrajine koje Moskva ne može osvojiti otkad je počela invazija. No Kijev, rekao je, nije odustao od svoje pozicije da se mora održati teritorijalni integritet.

"Postoje dvije temeljno različite pozicije - ukrajinska i ruska. Amerikanci pokušavaju naći kompromis", rekao je Zelenskij, dodavši da obje strane moraju biti pripravne na kompromis, uključujući i Amerikance.

