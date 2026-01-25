Obavijesti

SRUŠENI DALEKOVODI

Kaos u srcu ruske vojne moći: Grad ključne pomorske baze ostao bez struje i grijanja

Zbog urušavanja desetljećima starih dalekovoda Severomorsk, sjedište ruske Sjeverne flote i nuklearnih podmornica, prebačen je na hitne generatore

Matični grad glavne ruske pomorske baze bio je primoran prebaciti se na generatore za hitne slučajeve nakon što su se uslijed vrlo loših zimskih vremenskih uvjeta stari dalekovodi srušili, zbog čega je prekinuta opskrba električnom energijom i dijelom grijanje, rekli su ruski dužnosnici.

Zatvoreni grad Severomorsk, sjedište ruske Sjeverne flote u Kolskom zaljevu u Barentsovu moru, sjedište je najvažnijega ruskog pomorskog zapovjedništva. Upravlja najvećom ruskom flotom podmornica s balističkim raketama i velikim arsenalom nuklearnih bojevih glava i projektila.

Andrej Čibis, guverner Murmanske regije u petak navečer je kazao da je u gradovima Murmansku i Severomorsku došlo do prekida u opskrbi električnom energijom zbog urušavanja dalekovoda.

Lokalni dužnosnici su potvrdili da su i u nedjelju u Severomorsku neka kućanstva još uvijek bez struje i grijanja.

Pet dalekovoda, od kojih su dva stara gotovo 60 godina, srušilo se oko 7 km od Murmanska još 23. siječnja, kako su prenijeli lokalni mediji. Dva su iz 1966., dva iz 1982. i jedan iz 1988., piše na internetskoj stranici Severomorska.

Brodovi Sjeverne flote usidreni u Severomorsku prebačeni su na autonomni način rada da bi se oslobodili kapaciteti, rekao je načelnik Severomorska, Vladimir Evmenkov.

Ruski takozvani "zatvoreni gradovi", smješteni obično blizu velikih obrambenih ili nuklearnih instalacija, imaju puno strože kontrole od većine drugih mjesta. Ulazi se kontroliraju, a za posjet su potrebne posebne dozvole.

