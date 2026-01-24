Obavijesti

SLJEDEĆA NEDJELJA

Završio prvi krug pregovora bez dogovora: Ruski i ukrajinski predstavnici opet će se sastati

Završio prvi krug pregovora bez dogovora: Ruski i ukrajinski predstavnici opet će se sastati
Američki dužnosnici najavljuju novu rundu pregovora s Rusijom u Abu Dhabiju, iako ključna pitanja poput Donbasa i sigurnosnih jamstava i dalje dijele zaraćene strane

Sljedeća runda pregovora između Ukrajine i Rusije kojima posreduju Sjedinjene Države održat će se iduće nedjelje u Abu Dhabiju, rekao je američki dužnosnik u subotu, pozdravljajući napredak postignut u dvodnevnim razgovorima, unatoč tome što u subotu nije postignut konačni dogovor.

"Svjedočili smo iskazivanju puno poštovanja u prostoriji između dvije strane jer su se zaista trudili pronaći rješenja", rekao je novinarima nakon pregovora američki dužnosnik govoreći pod uvjetom anonimnosti.

"Došli smo do pravih detalja i sljedeće nedjelje će se, uz Božju pomoć, održati još jedan sastanak gdje ćemo ovaj sporazum pogurati prema finalnoj kulminaciji", kazao je.

Kijev je pod sve većim pritiskom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da napravi ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum u ratu koji je izazvala ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022.

Razgovori između ukrajinskih, ruskih i američkih delegacija završeni su u subotu u Abu Dhabiju nakon "konstruktivnih" rasprava, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij za mrežu X navodeći da se "raspravljalo o mnogim stvarima i važno je da su rasprave bile konstruktivne".

Razgovori će se nastaviti u Abu Dhabiju 1. veljače, potvrdio je američki dužnosnik, dodajući: "Mislim da je okupljanje svih bio važan korak", prenosi agencija France Presse.

Ovi razgovori prvi su poznati izravni pregovori između Moskve i Kijeva o američkom planu za rješavanje rata u kojem su od ruske invazije na Ukrajinu 2022. poginuli deseci tisuća ljudi.

Pregovori o okončanju sukoba zastali su zbog spornog teritorijalnog pitanja.

Kremlj je u petak, kao uvod u prvi krug razgovora, ponovio da Kijev mora povući svoje trupe iz Donbasa, rudarske i industrijske regije u istočnoj Ukrajini, koju uglavnom kontrolira Moskva.

Na prvim crtama, ukrajinske trupe se povlače već gotovo dvije godine protiv većeg i bolje naoružanog protivnika, a Kijev uvelike ovisi o financijskoj i vojnoj potpori Zapada.

Vodimir Zelenskij je na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu ustvrdio da je od svog američkog kolege Donalda Trumpa dobio sporazum o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, koji još treba biti finaliziran.

Pitanje sigurnosnih uvjeta za okončanje rata pokrenula je američka strana u Abu Dhabiju, izjavio je ukrajinski predsjednik nakon što je u subotu primio izvješće o ishodu pregovora.

Ovi pregovori odvijaju se daleko od Europe i bez sudjelovanja zemalja EU, koje se boje da će Washington prisiliti Kijev da prihvati sporazum koji se smatra previše povoljnim za Moskvu. Rusija je, sa svoje strane, stalno kritizirala europsko miješanje u pregovore.

Drugi krug razgovora u Abu Dhabiju bio je konstruktivan, ali ključne točke mirovnog prijedloga ostaju neriješene dok Washington pojačava pritisak na Kijev
Napadi stotina ruskih dronova i raketa na Kijev i drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv potaknuli su ministra vanjskih poslova Andrija Sibihu, koji nije bio prisutan na razgovorima, da optuži ruskog predsjednika Vladimira Putina za "cinizam".
Posljednji napadi dogodili su se nakon što su pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država završili prvi od dva dana razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima posvećenih radu na rješavanju gotovo  četverogodišnjeg rata.

