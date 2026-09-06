Zelenski nije optimističan oko skorog mira. Susreo se s Trumpovom delegacijom...

Nakon razgovora s predstavnicima SAD-a i Europe, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je u nedjelju slab optimizam u pogledu izgleda za mir u bliskoj budućnosti."Ako se rat oduži do zime — a stvari trenutačno tako izgledaju — trebat će nam 'zimski paket'", rekao je Zelenski, prema izvješćima ukrajinskih medija.

Dodao je da je o tome opširno razgovarao s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, kao i s europskim predstavnicima. Same razgovore opisao je jednostavno kao "izuzetno sadržajne".

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"Dogovorili smo se da će se Ukrajina, Europa i Amerika ubrzo sastati", rekao je Zelenskij nakon razgovora u Kijevu, na kojima su sudjelovali i savjetnici za sigurnost čelnika Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva. Zelenski nije naveo točan datum.

'Bolje od sustava protuzračne obrane'

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je trodnevnu stanku u napadima na Kijev tijekom posjeta američkih pregovarača; zauzvrat se Ukrajina u tom razdoblju suzdržala od napada na Moskvu.

Zelenski je u šali primijetio da je prisutnost Witkoffa i Kushnera "djelovala bolje od protuzračnih sustava Patriot".

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Na kraju je ponovio stajalište da je sastanak na najvišoj razini nužan za rješavanje ključnih pitanja u ukrajinskom sukobu, poput teritorijalne podjele.

Putin je do sada kategorički odbijao izravni susret s njime na neutralnoj lokaciji. Umjesto toga, pozvao ga je da dođe u Moskvu na razgovore. Zelenski je taj zahtjev odbio.

Trumpov zet Kushner zauzeo se za nastavak trostranih razgovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD-a.

"Razgovarali smo s obje strane, pa ćemo, nadajmo se, vrlo brzo postići napredak po tom pitanju", dodao je Kushner, govoreći o najnovijim razgovorima u Kijevu i Moskvi.

Kushner je naglasio da američki predsjednik Donald Trump teži trajnom miru za Ukrajinu.

Svi budući sporazumi trebali bi isključiti mogućnost daljnjeg rata i omogućiti Ukrajini da domišljatost koju je pokazala tijekom ratnih godina iskoristi za budući razvoj zemlje, rekao je Kushner na marginama razgovora u Kijevu, kako prenosi ukrajinska novinska agencija UNIAN.

Izaslanici prvo posjetili Moskvu

U subotu su američki izaslanici u Moskvi održali razgovore s Putinom koji su trajali gotovo tri sata. Prema izvješćima, sa sobom su u Moskvu donijeli nove prijedloge.

Witkoff i Kushner posjetili su Moskvu nekoliko puta od 2025. godine, ali u sklopu svojih posredničkih napora još nisu bili u Kijevu, što je izazvalo nezadovoljstvo u ukrajinskim krugovima. Zelenskij je u travnju rekao da je putovati u Moskvu a da se ne posjeti Kijev znak nepoštovanja.

Putin je rekao da su Witkoff i Kushner stekli povjerenje ruske strane. "Za nas je rad s njima ugodan."