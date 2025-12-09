Obavijesti

ODBACILI TVRDNJE

Kremlj: Putin ne želi obnoviti SSSR niti napasti NATO

Piše HINA,
Foto: Pavel Bednyakov/REUTERS

Kritičari tvrde da Rusija pod Putinom nazaduje prema apsurdima i represiji usporedivima s razdobljem kada je na čelu SSSR-a bio Leonid Brežnjev

Kremlj je u utorak rekao da su europske tvrdnje o tome da ruski predsjednik Vladimir Putin želi obnoviti Sovjetski Savez pogrešne, a navodi o tome da namjerava napasti članicu NATO-a potpuna glupost. Putin, koji je rođen u SSSR-u, 2005. je raspad te države opisao kao najveću geopolitičku katastrofu 20. stoljeća jer su deseci milijuna Rusa osiromašeni, a i samoj Rusiji je prijetila dezintegracija.

Kritičari tvrde da Rusija pod Putinom nazaduje prema apsurdima i represiji usporedivima s razdobljem kada je na čelu SSSR-a bio Leonid Brežnjev.

Zapadni čelnici kažu da će Putin, ako pobijedi u Ukrajini, jednog dana napasti NATO.

Putin je u više navrata porekao da namjerava napasti savez te kazao da bi takav potez bio glupav s obzirom na vojnu nadmoć NATO-a nad Rusijom.

Njemački kancelar Friedrich Merz je u ponedjeljak izjavio da Putin želi vratiti "stari Sovjetski Savez", a da se Europa mora braniti od, kako je rekao, jasnih namjera Rusije, zacrtanih u službenim ruskim doktrinama, da napadne NATO.

"To nije istina", odgovorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje novinara o Merzovim tvrdnjama.

"Vladimir Putin ne želi obnoviti SSSR jer je to nemoguće, a i sam je to više puta rekao".

"Govoriti o tome nije obzirno prema našim partnerima", rekao je Peskov. "Očito, gospodin Merz to ne zna", dodao je.

"A što se tiče pripreme napada na NATO, to je potpuna glupost", poručio je.

