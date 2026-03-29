Uz pomoć dobrih ljudi Kristijan (15) ide na operaciju: 'Sretan sam, više se neću skrivati!'

Kristijan Jandričić (15) iz Donjih Andrijevaca danas ima samo jedan san, izgledati kao njegovi vršnjaci i koračati ulicom bez straha od pogleda drugih. Njegova životna priča, obilježena teškom sudbinom od najranijih dana, dirnula je srca ljudi diljem Hrvatske i regije. Kao beba od samo dva tjedna teško je stradao u požaru obiteljske kuće. Ožiljci i opekline na licu i rukama obilježili su njegovo djetinjstvo, ali nisu slomili njegov duh. Iza njega je već sedam teških operacija, a pred njim su još najmanje dvije, rekonstrukcija dijelova lica, koje će mu, nada se, omogućiti život bez skrivanja.

- Uzbuđen sam, nisam očekivao ovoliki odaziv ljudi. Znam da sam drukčiji od drugih, ali koliko je ljudi spremno mi pomoći, jako me, iznenadilo. Jako mi puno znači ova operacija. Izgledat ću kao druga djeca, neću se više morati skrivati - iskreno govori Kristijan. Njegov put bio bi nezamisliv bez udomiteljice Mare Anđelić, koja ga je primila 2019., kad je imao osam godina. Pružila mu je dom, sigurnost i bezuvjetnu podršku.

- Nema veće nagrade od osmijeha ove djece i sreće u njihovim očima.

To je najbolji dokaz da smo i oni ja uspjeli - rekla je Mara, dodajući kako ima veliku podršku svoje biološke djece, četiri sina i kćerke. Pričati o djeci koju je udomila, o onima koji su kada su se osamostalili napustili njenu kuću za Maru je posebno emotivno. Oči joj se napune suzama, kaže, da joj oni svi nedostaju.

'Teta Mara je divna'

- Neki me od njih zovu mama, neki teta, bilo kako, meni je bitno da mi se jave da me obiđu da znam da su dobro - rekla je Mara.

- Teta Mara je divna. Došao sam ovdje kada sam imao osam godina i cijelo to vrijeme mi ona pomaže. Ponekad je stroga pa kad ne učim, uzme mi mobitel. Onda ja brzo sve naučim. Sretan sam kod teta Mare koja me vodi i na operacije lica - rekao nam je Kristijan iza kojeg je prošlost kada se morao skrivati od pogleda drugih. Danas je to već odrastao dječak, s prelijepim osmijehom, koji više od lica govori o njegovoj dobroj duši. Mada ne želi Mara se sjeti onih teških dana kada je Kristijan došao k njoj.

- Cijelo vrijeme se skrivao od straha da ga drugi ne vide. Kad bismo prolazili ulicom, sakrivao se iza mene. No, nismo odustajali. Napravili smo puno, ali čeka nas još nekoliko zahtjevnih operacija - kaže Mara, ponosna na dječaka koji je postao simbol hrabrosti.

Solidarnost građana posebno se pokazala na humanitarnoj akciji u kojoj su, unatoč pripremljenih 1500 palačinki koje su planule u rekordnom roku, donacije nastavile pristizati. Prikupljen je impresivan iznos od 21.000 eura, sredstva koja Kristijanu otvaraju vrata daljnjih operacija, ali i nade u bolju budućnost.

- Niti tjedan nakon pokrenute humanitarne akcije morali smo to zaustaviti jer prikupljeno i više novca nego što treba. Nismo željeli da Kristijanu i dalje uplaćuju novac, jer znamo da ima još onih kojima treba pomoć - kaže Mara. Kristijan danas završava osmi razred osnovne škole, a već razmišlja o svom životnom putu. Iduće jeseni planira upisati obrtničku školu za keramičara. Sanja o tome da jednog dana ima vlastitu tvrtku, osnuje obitelj i živi miran, dostojanstven život.

- Želio bih samo izgledati normalno, poput svih drugih dječaka moje dobi, da me se djeca ne boje i ne bježe od mene. Želim završiti zanat, biti svoj čovjek, imati obitelj i pomagati drugima - kaže ovaj mladić dok pokazuje svoje ljubice dva zeca o kojima skrbi.

- Ovaj je Zoran, a ovaj Jusuf, imamo i dvije patke i patka, one se zovu Dragana, a patak Dragan, sad su negdje dole u kanalima. Imamo i dva mačka, jedan se isto zove Zoran, a drugi je Goran. Naučili svoja imena, i tek kada ih tako zovnemo dolaze k nama - kaže Kristijan, koji je iskoristio priliku da se zahvali svima koji su dali svoj doprinos da može financirati buduće operacije koje će mu proljepšati njegovo lice kojeg se više neće morati stidjeti. Njegova priča nije samo priča o teškoj sudbini. To je priča o hrabrosti, ljubavi i ljudskoj dobroti koja, kada je najpotrebnije, ne izostaje.

Među pet dobitnica nagrade za promicanje udomiteljstva 2021. bila je i je Mara Anđelić iz Trnjana pokraj Slavonskoga Broda. Odgojila je petero vlastite djece te u 20 godina udomiteljskog staža na pravi put ispratila njih četrdeset.

- Udomiteljstvo je ljubav - rekla je Mara.