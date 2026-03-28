VIDEO: KRŠ I LOM U ZAGREBU Pet automobila oštećeno je u sudaru. 'Udarac je bio jak'
Na Maksimirskoj cesti oko 22.45 došlo je do sudara dva automobila. Kako nam kaže čitatelj, osim ta dva auta, oštećena su još tri koja su bila parkirana u blizini. Zbog sudara, linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometuju do Kvaternikovog trga. Putnike na relaciji Kvaternikov trg - Dubrava prevoze autobusi.
- Prolazili smo i vidjeli sudar, dva su muškarca bili vozači. Nastao je i tramvajski zastoj, nisu mogli proći. Nisam vidjela trenutak sudara, ali poslije smo vidjeli da su svi dobro. Nitko nije ozlijeđen. Udarac je očito bio jak pa su nastradala i tri auta koja su bila parkirana tu uz cestu - priča nam čitateljica.
- Zbog sudara osobnih vozila na Maksimirskoj cesti, linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometuju do Kvaternikovog trga. Putnike na relaciji Kvaternikov trg - Dubrava prevoze autobusi, a između Dubrave i Dupca prometuju tramvaji - piše ZET na svojim službenim stranicama.