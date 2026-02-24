Rusi manijakalno kupovali nekretnine po Europi. Sada su ih pretvorili u špijunske utvrde

Ruski špijuni pretvorili su nekretnine diljem zapadne Europe u mrežu „trojanskih konja” osmišljenih za pokretanje koordinirane kampanje sabotaža, upozoravaju obavještajni dužnosnici. Iskorištavajući slabe pravne okvire, sumnja se da su tajne ruske jedinice kupovale osjetljive nekretnine u blizini vojnih i civilnih objekata u najmanje desetak europskih zemalja, piše Telegraph.

S namjerom eskalacije svojega „hibridnog rata” protiv Zapada, ruske obavještajne službe navodno su kupovale ljetnikovce, vikendice, skladišta, napuštene škole, gradske stanove pa čak i čitave otoke, s ciljem da ih koriste kao uporišta za koordinirani nadzor, sabotaže i prikrivene napade.

Foto: Mikhail Metzel

Aktivni i bivši dužnosnici triju europskih obavještajnih agencija rekli su za The Telegraph da strahuju kako bi Rusija na nekim od tih lokacija već mogla imati eksploziv, dronove, oružje i prikrivene operativce, spremne za aktivaciju u slučaju krize. Djela sabotaže povezana s Moskvom – od podmetanja požara u Londonu i Varšavi do bombi u paketima, planova atentata i pokušaja izbacivanja vlakova iz tračnica – naglo su porasla od ruske invazije na Ukrajinu prije četiri godine. Neki u zapadnoj obavještajnoj zajednici strahuju da su ti incidenti možda tek „probne vježbe”.

Umjesto pokretanja konvencionalnog vojnog napada, obavještajni dužnosnici smatraju da bi Kremlj mogao iskušavati odlučnost NATO-a u „sivoj zoni”, organizirajući napade koje je moguće poricati, i to u većem opsegu, kako bi paralizirao prometne, komunikacijske i energetske mreže, uz istodobno otežavanje pozivanja na članak 5. o kolektivnoj obrani. „Kampanja sabotaže manje je vjerojatno da će dovesti do konsenzusa oko članka 5 nego konvencionalna ruska vojna operacija”, rekao je jedan obavještajni dužnosnik. „Mogućnost poricanja – bila ona uvjerljiva ili ne – otežava utvrđivanje odgovornosti, a bez sigurnosti postaje znatno teže okupiti potporu.”

Britanija je, kako se navodi, „ranjiva” na napad. Blaise Metreweli, nova čelnica MI6, u svom je prvom govoru upozorila da Britanija sada „djeluje u prostoru između mira i rata”. „Rusija nas testira u sivoj zoni taktikama koje su tik ispod praga rata”, rekla je Metreweli u prosincu. Volodimir Zelenski upozorio je tijekom vikenda da je Vladimir Putin već započeo Treći svjetski rat protiv Zapada. „Rusija želi nametnuti svijetu drukčiji način života i promijeniti živote koje su ljudi sami izabrali”, rekao je.

Moskva se sumnjiči da koristi špijunske brodove i plovila iz tzv. „flote u sjeni” za unaprijed postavljanje senzora i daljinski aktiviranog eksploziva u blizini podmorskih kabela u britanskim vodama i drugdje. Kupnjom nekretnina u blizini vojnih baza ili ključne civilne infrastrukture, dužnosnici vjeruju da Rusija možda provodi sličnu strategiju i na kopnu.