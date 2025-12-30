Obavijesti

UKRAJINA PORIČE NAPAD

Kremlj: 'Rusija postrožuje svoj stav u mirovnim pregovorima nakon napada dronovima'

Rusija nije pružila nikakve dokaze osim priopćenja ministarstva obrane u kojem se navodi da je 91 dron oboren dok su se kretali prema rezidenciji, koja se nalazi oko 360 km sjeverno od Moskve

Kremlj je u utorak rekao da će ukrajinski napad dronovima na predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti postrožiti stav Rusije u mirovnim pregovorima dok je ukrajinski šef diplomacije pozvao zemlje da ignoriraju, kako je kazao, nedokazane navode Moskve.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je odbacio ruske optužbe kao "još jednu rundu laži" s ciljem opravdavanja dodatnih napada na Ukrajinu i produžavanja rata.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je spomenuo ukrajinsko poricanje napada bespilotnim letjelicama te kazao da mnogi zapadni mediji sudjeluju u tom poricanju.

"Cilj ovog terorističkog čina je urušavanje pregovaračkog procesa", kazao je Peskov novinarima. "Diplomatske posljedica će biti postroženje pregovaračkog položaja Ruske Federacije".

Ruska vojska, kazao je, zna kako i kada odgovoriti.

"Vidimo da sam Zelenskij pokušava ovo poreći, a mnogi zapadni mediji, koji surađuju s režimom u Kijevu, počinju širiti priču da se to nije dogodilo", kazao je Peskov. "To je posve luda tvrdnja".

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha je pozvao druge zemlje da zanemare, kako je rekao, lažna ruska izvješća o napadu na rezidenciju ruskog predsjednika Putina, dodajući da ona potkopavaju mirovni proces.

"Prošao je gotovo jedan dan, a Rusija i dalje nije pružila nikakve uvjerljive dokaze za svoje optužbe koje se tiču navodnog ukrajinskog 'napada na Putinovu rezidenciju'. Niti će to učiniti. Jer ih nema. Taj napad se nije dogodio", napisao je Sibiha na društvenoj platformi X.

Dodao je da je Kijev razočaran izjavama Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indije i Pakistana u kojima je izražena zabrinutost zbog, kako je rekao, napada koji se nikada nije dogodio. „Rusija ima dugu povijest lažnih tvrdnji - to je njihova prepoznatljiva taktika“, rekao je Sibiha.

Peskov je odbio kazati gdje je Putin bio u vrijeme napada, rekavši da u svjetlu nedavnih događaja takve pojedinosti ne bi trebale biti javno dostupne.

Na pitanje o tome ima li Rusija fizičkih dokaza za napad bespilotnih letjelica, odgovorio je da je protuzračna obrana oborila dronove, a da pitanje o krhotinama treba postaviti ministarstvu obrane.

Ministarstvo obrane priopćilo je da ih je 49 oboreno iznad Brjanske regije, jedan iznad Smolenske regije i 41 iznad gusto pošumljene Novgorodske regije.

Ministarstvo obrane u svojim ranijim izvješćima o vojnoj akciji nije spomenulo nikakav napad na rezidenciju. Guverner Novgoroda, Aleksandar Dronov, rekao je da protuzračna obrana i borbeni zrakoplovi obaraju ukrajinske dronove.

