Latvija digla ogradu Rusiji: 280 km bodljikave žice na granici

Latvija je završila 280 kilometara dugu ogradu s bodljikavom žicom na svojoj istočnoj granici s Rusijom, objavila je u ponedjeljak latvijska agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ministar unutarnjih poslova Rihards Kozlovskis rekao je da je ograda "značajan doprinos sigurnosti stanovništva Latvije i cijele zemlje", uz sličnu ogradu završenu 2024. na granici s Bjelorusijom.

Latvija planira do kraja 2026. postaviti dodatnu infrastrukturu i sustave za nadzor duž granice s Bjelorusijom i Rusijom.

"Naš glavni cilj je uvesti najmoderniju zaštitu granice na istočnoj granici EU-a", rekao je ministar, prema priopćenju.

Latvija je počela jačati granice s Rusijom i Bjelorusijom nakon ruske invazije na Ukrajinu smatrajući rat prijetnjom za nacionalnu sigurnost.

Latvija, Litva i Estonija planiraju postaviti tenkovske barijere i betonske blokove duž granica s Rusijom i Bjelorusijom kako bi se zaštitile od mogućih napada.