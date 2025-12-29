Obavijesti

SIGURNOST ZEMLJE

Latvija digla ogradu Rusiji: 280 km bodljikave žice na granici

Nakon početka rata u Ukrajini Latvija ubrzano jača istočnu granicu, a ministar poručuje da je riječ o velikom iskoraku za sigurnost zemlje i EU-a

Latvija je završila 280 kilometara dugu ogradu s bodljikavom žicom na svojoj istočnoj granici s Rusijom, objavila je u ponedjeljak latvijska agencija za upravljanje državnom imovinom.

Ministar unutarnjih poslova Rihards Kozlovskis rekao je da je ograda "značajan doprinos sigurnosti stanovništva Latvije i cijele zemlje", uz sličnu ogradu završenu 2024. na granici s Bjelorusijom.

Latvija planira do kraja 2026. postaviti dodatnu infrastrukturu i sustave za nadzor duž granice s Bjelorusijom i Rusijom.

"Naš glavni cilj je uvesti najmoderniju zaštitu granice na istočnoj granici EU-a", rekao je ministar, prema priopćenju.

Latvija je počela jačati granice s Rusijom i Bjelorusijom nakon ruske invazije na Ukrajinu smatrajući rat prijetnjom za nacionalnu sigurnost.

Latvija, Litva i Estonija planiraju postaviti tenkovske barijere i betonske blokove duž granica s Rusijom i Bjelorusijom kako bi se zaštitile od mogućih napada.

