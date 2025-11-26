'Procurio' je njihov poziv: Pomoćnik Kremlja kaže da će biti u kontaktu s Witkoffom

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov u srijedu je rekao da najnoviji američki mirovni plan za Ukrajinu zahtijeva "ozbiljnu analizu" Moskve te da o njemu američki i ruski dužnosnici nisu raspravljali na ovotjednom sastanku u Abu Dabiju. Ušakov je rekao da su predstavnici ruskih obavještajnih službi bili u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) kako bi se sastali s ukrajinskim kolegama i razgovarali o "vrlo osjetljivim pitanjima", uključujući razmjenu zatvorenika.

Dok su bili tamo, sastali su se i s američkim ministrom kopnene vojske Danom Driscollom, rekao je u utorak američki dužnosnik za Reuters.

Ušakov je rekao da je sastanak s američkim dužnosnikom bio neočekivan i da se o najnovijem mirovnom planu SAD-a nije raspravljalo. Nije rekao o čemu su zapravo razgovarali.

"Ne, o mirovnom planu se nije raspravljalo u Abu Dabiju. O tom mirovnom planu se još nije detaljno raspravljalo ni s kim", rekao je Ušakov novinaru ruske državne televizije Pavelu Zarubinu.

"Vidjeli smo ga, proslijeđen nam je, ali još nije bilo nikakvih rasprava", dodao je.

Ušakov je dodao da prijedlozi zahtijevaju "zaista ozbiljnu analizu, ozbiljnu raspravu".

"Neki aspekti mogu se pozitivno promatrati, ali mnogi zahtijevaju specijaliziranu raspravu među stručnjacima", rekao je.

Potvrdio je da sljedeći tjedan u Moskvu stiže specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Steve Witkoff.

U međuvremeno je rusko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu priopćilo da europski političari i europski mediji pokušavaju potkopati američke napore za postizanje mirovnog rješenja za Ukrajinu.

Europski mediji i političari pokušavaju "poremetiti mogućnost političkog i diplomatskog rješavanja" sukoba u Ukrajini, rekla je za Radio Sputnik glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova.

Po njezinim riječima, europski političari i europski mediji opetovano izvode "informacijske napade".

'Procurio' poziv

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov je u srijedu rekao da će biti u kontaktu s izaslanikom američkog predsjednika Steveom Witkoffom vezano za njihov telefonski razgovor koji je navodno procurio, što je nazvao neprihvatljivim. Novinari su pitali Ušakova namjerava li Witkoffa upitati o curenju transkripta razgovora kada Amerikanac idućeg tjedna posjeti Moskvu kako bi se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom.

"O curenju? Razmijenit ćemo mišljenja telefonom", odgovorio je Ušakov.

Bloomberg News je ranije objavio transkript telefonskog razgovora u kojem je 14. listopada Witkoff navodno rekao Ušakovu da bi trebali surađivati na planu za prekid vatre u Ukrajini te da bi ga Putin potom trebao predstaviti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Ušakov je novinarima rekao da je dio transkripta razgovora "lažan", a da ostatak neće komentirati jer je poziv bio povjerljiv.

Da razgovor o ozbiljnom pitanju procuri je "neprihvatljivo", dodao je.

Ušakov je ranije rekao da je poziv vjerojatno procurio kako bi se omeli mirovni pregovori.