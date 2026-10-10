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NADA U DEESKALACIJU SUKOBA

Kremlj: Vladimir Putin primio je Trumpove prijedloge o Ukrajini 's razumijevanjem'

Piše HINA,
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Kremlj: Vladimir Putin primio je Trumpove prijedloge o Ukrajini 's razumijevanjem'
Foto: Jeenah Moon
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Ruski predsjednik Vladimir Putin je 's razumijevanjem primio' američke prijedloge za 'deeskalaciju' u Ukrajini koje mu je američki kolega Donald Trump predstavio u telefonskom razgovoru u petak, objavio je u subotu Kremlj, a prenose ruske novinske agencije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je s razumijevanjem primio određene prijedloge američke strane vezane za mjere s ciljem deeskalacije, kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a citirale su ga ruske novinske agencije TASS i RIA Novosti.

Nije pružio daljnje pojedinosti o prirodi prijedloga, no naznačio je da se "velik dio" razgovora dvojice čelnika usredotočio na pitanje rješavanja sukoba.

Diplomatski napori kojima posreduju Sjedinjene Američke Države o okončanju ruske ofenzive u Ukrajini, koja traje već gotovo pet godina, trenutno su na mrtvoj točki. Posjeti američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu nisu doveli do konkretnih rezultata, piše francuski AFP.

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Tim ukrajinskih pregovarača je u subotu u Miamiju u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi nastavio pregovore s Washingtonom koji su započeli dan ranije. Savjetnici za nacionalnu sigurnost iz Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i predstavnici Europske unije i NATO-a, također su pozvani.

Američki predsjednik je u međuvremenu u petak objavio da je dogovorio isporuku ogromnih količina ruskog dizela za američko i svjetska tržišta te je uveo sankcije uvedene Moskvi, što je razljutilo Kijev.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je te večeri osudio odluku kao "sramotnu" i "slabu", ističući da će omogućiti Moskvi da nastavi financirati svoju invaziju na Ukrajinu.

Moskva je proteklih mjeseci pojačala svoje napade na Ukrajinu, što je dovelo do povećanja broja žrtava. U ruskom granatiranju je u subotu poginulo najmanje 15 osoba u Zaporižji na jugoistoku zemlje.

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Ukrajina je također intenzivirala napade na Rusiju, opisujući ih kao osvetničke, pri čemu gađa objekte poput skladišta nafte, transportnu infrastrukturu, komercijalna skladišta i podatkovne centre. Trump je nedavno kritizirao Ukrajinu zbog toga što, kako je rekao, povećava cijenu dizela svojim napadima na ruske rafinerije.

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