Krenula je sezona grijanja!

HEP-Toplinarstvo od danas započinje s postupnim uključivanjem grijanja u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Proces će obuhvatiti više od 130 tisuća krajnjih kupaca i trajati približno tri dana.

Kao i svake godine, grijanje se najprije uključuje kod prioritetnih korisnika, što uključuje dječje vrtiće, škole, domove zdravlja te domove za starije i nemoćne osobe. Nakon toga na redu su stambene i poslovne zgrade koje su spremne za prihvat toplinske energije i u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama.

Iz HEP-Toplinarstva podsjećaju sve krajnje kupce koji još rade na instalacijama grijanja u svojim prostorima da te radove dovrše što prije. Predstavnici suvlasnika ili upravitelji zgrada pozvani su da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti sustava, kako bi se grijanje moglo uključiti u cijeloj zgradi.

Ogrjevna sezona 2025./2026. službeno traje do najkasnije 15. svibnja 2026. godine. Točan datum isključenja grijanja bit će određen ovisno o vanjskim vremenskim uvjetima, poručuju iz HEP-a.