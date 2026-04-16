Krenuli izvidi u Hrvatskoj lutriji

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je izvide u Hrvatskoj lutriji, a tiču se sponzorstava sportskih saveza, odnosno je li se trošilo nenamjenski, piše Dnevnik.hr.

Lutrija je ove godine povećala budžet za sponzorstva i to, zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću, pa su aktivnosti usmjerili na sponzorstva.

- Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima. Skupština Lutrije gleda bilancu nekakve i perspektive drugih poslovnih projekata - rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs o stanju u Lutriji.