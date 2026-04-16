DORH U IZVIDIMA

Krenuli izvidi u Hrvatskoj lutriji

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Igre na sre?u | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Lutrija je ove godine povećala budžet za sponzorstva i to, zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću, pa su aktivnosti usmjerili na sponzorstva.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je izvide u Hrvatskoj lutriji, a tiču se sponzorstava sportskih saveza, odnosno je li se trošilo nenamjenski, piše Dnevnik.hr.

- Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima. Skupština Lutrije gleda bilancu nekakve i perspektive drugih poslovnih projekata - rekao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs o stanju u Lutriji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

