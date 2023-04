'Krenuli su, neću reći da se fizički obračunaju, ali da mi zaprijete, svašta su izgovorili'

Prvo je kolega Bulj dobio četvrtu opomenu zbog toga što je nastavljao govoriti i kad sam mu rekao da ide van zaista je krenuo, a tada je kolega Beljak vikao "Ostani, Miro, ne idi", nakon čega se kolega Bulj vratio. Dao sam i Beljaku opomenu. Kolega Sačić je u tom trenutku imao jednu ili dvije opomene i krenuo je s kolegom Beljakom prema dolje s namjerom, praktički, neću reći da se fizički obračunaju, ali da dođu ispred mene i da mi na neki način zaprijete, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković što se točno dogodilo za vrijeme stanke koju je sazvao kako bi se strasti, uzavrele tijekom jutra, smirile.

A one su se za to vrijeme rasplamsale jer su HSS-ov Krešo Beljak i Suverenist Željko Sačić bjesnili zbog opomena koje im je udijelio prije stanke. Jandroković je već krenuo van, prikazuje snimka HRT-a, ali kako su se Beljak i Sačić derali na njega i vikali mu da je sramota, vratio se nazad. A kad je sjeo za predsjedavajući stol, dvoje bijesnih zastupnika mu je i prišlo i nastavilo s galamom dok ih je saborska straža pridržavala.

- Ako mislite da ja to moram tolerirati i ignorirati, da je to normalno ponašanje, ja to ne mogu. Pa valjda smo civilizirani ovdje u Saboru i valjda se nećemo na taj način, koji je potpuno neprihvatljiv, obraćati jedni drugima. Svašta su izgovorili o meni osobno, ali to je na njihovu dušu. Cijeli scenarij i spektakl spuštanja dolje i prijetnje, to stvarno ne mogu tolerirati. Pozivam da civiliziramo razgovaramo - poručio je na upozorenje predsjednika Suverenista Marijana Pavličeka da ne može po Poslovniku dijeliti opomene za vrijeme stanke.

Mostov Miro Bulj, koji u ovom incidentu nije sudjelovao, ne može na sjednici sudjelovati sutra. On je četiri opomene dobio jer se javljao za povredu Poslovnika i govorio o pozdravu Za dom spremni u kontekstu izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Beljak i Sačić ne mogu u sabornicu ni sutra ni preksutra.

