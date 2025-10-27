Pokušao opljačkati ljekarnu u Zagrebu, spriječio ga je hrabri Kirgistanac! Došlo do pucnjave

U nedjelju u popodnevnim satima u zagrebačkoj Trešnjevci odvijala se prava drama. Muškarac je pokušao opljačkati ljekarnu, suprostavio mu se hrabri stranac, ispaljeni su hici...

O cijelom slučaju sad se oglasila zagrebačka policija.

- U nedjelju 26. listopada oko 17.40 sati na Trešnjevci, u Ozaljskoj ulici, u ljekarni, u kojoj su se za to vrijeme nalazile tri zaposlenice starosti (29, 55 i 58) godina i kupac, 23-godišnji državljanin Kirgistana stranac na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, ušao je nepoznati počinitelj s vatrenim oružjem i očitim ciljem počinjenja razbojništva. S tom namjerom i tijekom činjenja kaznenog djela, počinitelj je u kupca, državljanina Kirgistana, koji se nalazio za pultom usmjerio vatreno oružje - navode u svojem priopćenju iz policije i odmah nastavljaju:

- Potom, uz prijetnju odvodi ga iza pulta za kojim su se nalazile zaposlenice, cijelo vrijeme imajući upereno oružje u njega. Tada se 23-godišnji državljanin Kirgistana suprotstavio počinitelji te je uslijedio tjelesni sukob njih dvojice...

U tom sukobu počinitelj je ispalio dva hica, jedan u smjeru nogu 23-godišnjaka, a jedan u strop u smjeru 58-godišnje zaposlenice.

Nakon svega toga počinitelj pokušava pobjeći iz ljekarne, no 23-godišnjak kreće za njim te ga na ulici ispred ljekarne uspijeva zadržati do dolaska policijskih službenika.

- Počinitelja uhićuju policijski službenici i privode ga u službene prostorije policije gdje je utvrđeno da se radi o 29-godišnjaku. U događaju su 23-godišnji državljanin Kirgistana i počinitelj lakše ozlijeđeni te je liječnička pomoć 23-godišnjaku pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a 29-godišnjaku u službenim prostorijama, dok zaposlenice nisu ozlijeđene. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - pišu iz policije...