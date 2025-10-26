Pokušao opljačkati ljekarnu u Zagrebu! Ispaljeni hici: Hrabri stranac zaustavio je pljačkaša

Strani državljanin je spriječio muškarca koji je u nedjelju pokušao opljačkati ljekarnu na zagrebačkoj Trešnjevci. Kako smo doznali od policije, u ljekarni su se u trenutku pljačke nalazili djelatnici i strani državljanin koji je pri spriječavanju počinitelja s njim došao u fizički sukob.

- Najvjerojatnije je u jednom trenutku došlo do ispaljenja nekoliko hitaca iz vatrenog oružja pri čemu su nastala oštećenja zida u ljekarni. Osumnjičenik je pod nazdorom policije, a stranom državljaninu je pružena liječnička pomoć zbog ozljeda koje nisu posljedica vatrenog oružja - rekli su nam iz zagrebačke policije.

- Dojavu o pokušaju razbojništva u ljekarni u Ozaljskoj ulici 1 zaprimili smo u nedjelju u 17.41 sati - potvrdili su nam ranije.