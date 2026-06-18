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AFERA MIKROSKOPI

Krešimir Rotim priznao krivnju: Dobio 10 mjeseci zatvora, kaznu će odraditi radom za opće dobro

Piše Veronika Miloševski,
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Krešimir Rotim priznao krivnju: Dobio 10 mjeseci zatvora, kaznu će odraditi radom za opće dobro
Zagreb: Krešimir Rotim u pratnji odvjetnika dolazi na sud | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije Rotima nagodbu u ovom postupku su sklopili Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te poduzetnik Saša Pozder

Krešimir Rotim, neurokirug koji je bio optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju te je danas na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenji radom za opće dobro, piše Večernji list.

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Nakon Hrvoja Petrača i Saša Pozder dobio odgodu odlaska u zatvor! Nedavno ga operirali...

Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 100.000 eura koja je, kaže njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, već plaćena. Novčanom kaznom od 50.000 eura je kažnjena i Rotimova poliklinika Neurospine i ta je kazna također već plaćena.

AFERA MIKROSKOPI Novici Petraču će se u zatvoru pridružiti brat Nikola, doznali smo kad mora u Remetinec!
Novici Petraču će se u zatvoru pridružiti brat Nikola, doznali smo kad mora u Remetinec!

Prije Rotima nagodbu u ovom postupku su sklopili Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te poduzetnik Saša Pozder. Nikola Petrač je svoju kaznu već odslužio, Novica Petrač iz zatvora treba izaći u kolovozu a Hrvoje Petrač i Pozder opetovano traže odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih problema.

Krivnju nisu priznali Vili Beroš,Tomo Pavić i Goran Roić, a optužnica u odnosu na njih još nije potvrđena.

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