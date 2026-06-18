Krešimir Rotim priznao krivnju: Dobio 10 mjeseci zatvora, kaznu će odraditi radom za opće dobro

Krešimir Rotim, neurokirug koji je bio optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju te je danas na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenji radom za opće dobro, piše Večernji list.

Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 100.000 eura koja je, kaže njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, već plaćena. Novčanom kaznom od 50.000 eura je kažnjena i Rotimova poliklinika Neurospine i ta je kazna također već plaćena.

Prije Rotima nagodbu u ovom postupku su sklopili Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola te poduzetnik Saša Pozder. Nikola Petrač je svoju kaznu već odslužio, Novica Petrač iz zatvora treba izaći u kolovozu a Hrvoje Petrač i Pozder opetovano traže odgodu odlaska na izdržavanje kazne zbog zdravstvenih problema.

Krivnju nisu priznali Vili Beroš,Tomo Pavić i Goran Roić, a optužnica u odnosu na njih još nije potvrđena.