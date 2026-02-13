Nakon Hrvoja Petrača i Saša Pozder dobio odgodu odlaska u zatvor! Nedavno ga operirali...

Srpski poduzetnik Saša Pozder, koji je pravomoćno osuđen u aferi 'mikroskop', dobio je odgodu odlaska u zatvor do travnja ove godine. Odgodu mu je odobrio sud zbog zdravstvenih problema i operacije kojoj se prije nekoliko dana podvrgnuo, piše Index.

Za svoj udio u aferi Mikroskopi dobio je dvije godine i devet mjeseci zatvora bezuvjetno kao i novčanu kaznu od 200 tisuća eura.

Ta kazna nije rezultat suđenja, nego nagodbe s Uskokom u zamjenu za priznanje. U Centar za dijagnostiku u Remetincu se trebao javiti još 23. prosinca 2025.

Odgodu odsluženja kazne dobio je i Hrvoje Petrač.

Čitava afera se otkrila sredinom studenog 2024. Uskok je tada uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions.

Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke, Pozderove MIS te Poliklinike Rotim. Istog dana Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) uhitio je i tadašnjeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu. Na kraju je sve spojeno u jednu istragu koju je vodio Uskok, a trenutno se čeka početak suđenja Berošu, Rotimu, Roiću i Paviću.

Petrači su, kao i Pozder, sve priznali čim se Hrvoje Petrač nakon osam mjeseci bijega javio u Remetinec. Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura. Beroša se tereti da je dobio 75 tisuća eura, Roića 25 tisuća, a za Pavića nisu utvrdili točni iznos.