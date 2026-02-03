Obavijesti

AFERA MIKROSKOPI

Novici Petraču će se u zatvoru pridružiti brat Nikola, doznali smo kad mora u Remetinec!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Održano optužno vijeće u aferi Mikroskop | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Priznao je da je sudjelovao u izvlačenju novca preko preplaćenih robotskih mikroskopa Saše Pozdera. Suđenje Viliju Berošu, Krešimiru Rotimu, Goranu Roiću i Tomi Paviću je tek počelo

Nikola Petrač mora se javiti u Remetinec 16. veljače! Rješenje je to Županijskog suda u Zagrebu od ponedjeljka, a mlađi sin Hrvoja Petrača se ne može žaliti, ali može tražiti odgodu kao i otac Hrvoje. 

No za to su male šanse, kako doznajemo, jer mu je preostalo odslužiti još samo tri mjeseca. Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne.

FOTO Novica Petrač mahao je okupljenima pred ulazak u Remetinec: Evo kad izlazi van...

Uloga Nikole Petrača je bilo 'pranje' novca preko njegove tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne. Iza rešetaka 'Remke' čeka ga stariji brat Novica koji od dvije  godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru. 

DETALJI IZ OPTUŽNICE Petrači i Pozder su u grupi i upozoravali: 'Mi smo jaka organizacija...'

Njihov otac Hrvoje je prvo tražio odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora zbog problema s leđima za koje zatvorska bolnica nema rehabilitaciju, pa se u Remetinec trebao javiti 2. veljače. No tražio je i dobio još do 31. ožujka. Svaki put priloži medicinsku dokumentaciju, a sudski vještaci su oba puta zaključili da je valjana. 

Saša Pozder je od Županijskog suda u Šibeniku tražio odgodu zbog problema s tlakom i alergija, no zatvorska bolnica je sudu potvrdila da se to sve može liječiti unutar zatvorskog sustava, tako da bi i on uskoro trebao iza rešetaka na dvije godine. 

