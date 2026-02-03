Novici Petraču će se u zatvoru pridružiti brat Nikola, doznali smo kad mora u Remetinec!

Nikola Petrač mora se javiti u Remetinec 16. veljače! Rješenje je to Županijskog suda u Zagrebu od ponedjeljka, a mlađi sin Hrvoja Petrača se ne može žaliti, ali može tražiti odgodu kao i otac Hrvoje.

No za to su male šanse, kako doznajemo, jer mu je preostalo odslužiti još samo tri mjeseca. Nikola je zbog svoje uloge u zločinačkom udruženju iz afere Mikroskopi dobio godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mora obavezno odslužiti, no od njih se odbijaju tri mjeseca koja je proveo u istražnom zatvoru dok mu je otac bio u bijegu. Ostalih godinu i dva mjeseca je dobio uvjetno, uz to je mora platiti 90 tisuća eura sporedne kazne.

Uloga Nikole Petrača je bilo 'pranje' novca preko njegove tvrtke Gala plus nekretnine, koja je također osuđena u ovom postupku pa su morali platiti 20 tisuća eura kazne. Iza rešetaka 'Remke' čeka ga stariji brat Novica koji od dvije godine i dva mjeseca koliko je dobio, mora odslužiti 10 mjeseci. No izaći će i ranije, jer mu se od tih 10 mjeseci odbijaju tri provedena u istražnom zatvoru.

Njihov otac Hrvoje je prvo tražio odgodu izvršenja kazne od tri godine i devet mjeseci zatvora zbog problema s leđima za koje zatvorska bolnica nema rehabilitaciju, pa se u Remetinec trebao javiti 2. veljače. No tražio je i dobio još do 31. ožujka. Svaki put priloži medicinsku dokumentaciju, a sudski vještaci su oba puta zaključili da je valjana.

Saša Pozder je od Županijskog suda u Šibeniku tražio odgodu zbog problema s tlakom i alergija, no zatvorska bolnica je sudu potvrdila da se to sve može liječiti unutar zatvorskog sustava, tako da bi i on uskoro trebao iza rešetaka na dvije godine.