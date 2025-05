Krešo Petek suradniku: 'Ja sam svim mastima premazan. Imaš 24 sata da me vratiš u priču'

Želim da se danas potpiše ugovor o zajedničkom nastupu Energy Plus i Elektrocentar Petek, danas to moramo potpisati, zapovjednim tonom govori Krešo Petek, vlasnik Elektrocentra Petek, Zvonku M.

Petek, gradonačelnika Nove Gradiške Vinko Grgić, bivši gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić i još dvoje optuženika EPPO tereti za djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. godine. Riječ je o četiri slučaja koja su povezana s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura. Ti su projekti trebali biti financirani iz EU fondova, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri, navodi se u optužnici, spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

Osim njih trojice još su optuženi Siniša Klobučar i Ljubomir Perušić, a na početku suđenja svi su se izjasnili da se ne osjećaju krivima.

U tajno snimljenim razgovorima koji su se preslušavali u utorak na Županijskom sudu u Zagrebu mogli su se čuti dogovori vezano uz projekt obnove javne rasvjete na području Velike Gorice. Taj je projekt, sudeći prema razgovorima, propao jer je tvrtka koja je trebala biti Petekov partner na natječaju "prešla" HEP ESCO-u.

Petek planira izaći na natječaj s još dvije tvrtke, no nakon što saznaje da je Energy plus potpisao s HEP-om osjeća se "izdano".

- Zakaj nisi išao s nama? - pita Krešo Zvonka.

- Ne odlučujem ja - odgovara mu Zvonko.

- Kak ne, kaj nisi ti gazda? - forsira i dalje Petek.

- Blokiran sam. Imam deset milijuna tam - pokušava objasniti Zvonko.

Razočarani Petek tada traži način da se natječaj poništi.

- Imaj mu*a i poništi ovo, onda si frajer - govori Petek Gordanu S., s čijom je tvrtkom, kao i s Energy plusom Petek planirao izaći na natječaj na rasvjetu.

- Trajati će godinu dana - odgovara mu Gordan.

- Koliko traje, traje, ja ću ti platiti - odlučan je Petek.

- S kim si složio priču, s direktorom? Tri riječi da sutra napišem u novinama, smijenjeni su. Nek se izvlače, naveli su me na tanak led, poništavamo - ljuti se Petek, a iz razgovora nije jasno je li i što poduzeo kako bi se natječaj poništio.

U razgovorima Petek govori i da ugovor treba potpisati prije natječaja te se pita što se čeka.

- Oni su mene odj**ali, neću ja to pustiti. Bilo bi dobro da zoveš jer ako to ne učiniš nećeš ti dobiti posao, neću ja dobiti, ni nitko. Nemreš mijenjat stolice. Taj projekt radimo pola godine Gordan, ti, ja i Miro. Otišao si tamo i potpisao, trebao si reći, dečki ja imam tim - govori Petek Zvonku.

- Ja sam 95 posto napravil, sve se svalilo na mene - jada se Zvonko.

- Imaš 24 sata vremena da me vratiš u priču, da mi budemo izvođači, ja sam za tebe išao do ministra, a kaj si ti za mene? Meni ne treba taj posao, ali nemre od mene netko radit budalu - kaže Petek pa dodaje da je on "svim mastima premazan".

U razgovorima s razgovorima s Ljubom (op.a. Ljubomirom Perošićem) Petek spominje i da se čuo s Barišićem, a u jednom pozivu Dražen ih traži tablicu s dinamikom kako će sve ići.

Petek s partnerima razgovara i o financiranju projekta, a moglo se čuti da se on prvotno trebao financirati putem kredita HBOR-a. Druga opcija bila je financiranje putem EU fondova.

I dok Barišića EPPO ne tereti da je uzeo mito, Grgića se tereti da je kao gradonačelnik Nove Gradiške, od Kreše Peteka u dva navrata dogovorio i primio mito od 15.000 eura. Zauzvrat je obećao da će Petekove tvrtke dobiti poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i izgradnji solarne elektrane. Nezavisni Grgić je na lokalnim izborima u nedjelju ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške u prvom krugu, a njegova lista osvojila je većinu i u gradskom vijeću.

Petek je optužen i u dijelu koji se odnosi na Barišića. Riječ je o projektima izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete.

EPPO je optužnicu podigao protiv deset optuženika, no njih pet ranije je priznalo krivnju i nagodilo se na rad za opće dobro i sporedne novčane kazne. Riječ je o Zvonku Marasu, Tomislavu Jelisavcu, Katarini Gašparac, Mirjani Prodan i Ivi Grdić.

Treba napomenuti da Krešo Petek ima još jednu optužnicu s Draganom Kovačevićem. Osim njih dvojice optuženi su i Vlado Zorić, Damir Vrbanc, Vatroslav Sablić, Ivan Širić i Edo Seifried. Prema optužnici, USKOK tereti Kovačevića da je s Krešom Petekom dogovorio da će Petekovoj tvrtki Elektrocentar Petek davati poslove s JANAF-om u zamjenu za novčanu nagradu.

Taj je postupak spojen s onim u kojemu Peteka terete da je Kovačeviću za nagradu za njegove "usluge" plaćao odijela koja je on naručivao za sebe, svoje prijatelje i poznanike. U tom se spisu u kontekstu kupovine odijela spominje i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. On pak negira da bi bilo tko osim njega plaćao njegova odijela, a krivnju poruču i Petek i Kovačević.