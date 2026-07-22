Obavijesti

News

Komentari 4
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
VELIKA ANALIZA PLUS+

Krijumčari s oružjem stižu pred našu granicu: 'Prepravljaju ga u Turskoj i koriste za obračune'

Piše Bogdan Blotnej,

U svojoj procjeni rizika za 2026. i 2027. naveli su kako su nam prijetnja ratovi na Bliskom istoku, politička nestabilnost, jačanje migrantskih ruta te sve agresivnije djelovanje krijumčarskih i kriminalnih mreža

Jugoistočna granica Europske unije u idućih će godinu dana biti izložena složenim sigurnosnim izazovima, upozorava novo izvješće Frontexa, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
PODUZETNIK S OPTUŽNICOM

Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije
Tko je HDS-ovac čija je kći sad uhićena? Optužen za korupciju, čekao ljude kraj biračkog mjesta
AKCIJA USKOK-A

Tko je HDS-ovac čija je kći sad uhićena? Optužen za korupciju, čekao ljude kraj biračkog mjesta

Prije godinu dana, Fabijanić je uhićen zbog malverzacija s gradskim novcem, odnosno jer je omogućavao da se dugovi njegovog vozača i prijatelja plate novcem poreznih obveznika. Sad mu je uhićena i kći
Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici
PREMINUO FILIP MIHALIĆ

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Uskoro je trebalo početi suđenje Filipu i njegovu ocu Anđelku Mihaliću zbog krivotvorenih COVID testova, no Filip je naglo preminuo 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026