VELIKA ANALIZA PLUS+
Krijumčari s oružjem stižu pred našu granicu: 'Prepravljaju ga u Turskoj i koriste za obračune'
U svojoj procjeni rizika za 2026. i 2027. naveli su kako su nam prijetnja ratovi na Bliskom istoku, politička nestabilnost, jačanje migrantskih ruta te sve agresivnije djelovanje krijumčarskih i kriminalnih mreža
Jugoistočna granica Europske unije u idućih će godinu dana biti izložena složenim sigurnosnim izazovima, upozorava novo izvješće Frontexa, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu.